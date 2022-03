Hacker russo, gli Usa offrono 10 milioni di dollari per avere informazioni

Gli Stati Uniti hanno offerto una ricompensa di “10 milioni di dollari per informazioni che portino all’identificazione o localizzazione dell’hacker russo Evgeny Viktorovich Gladkikh”. Lo ha riferito il dipartimento di Stato in una nota, sottolineando che è la prima volta che nel mirino finisce uno “specifico attore cyber”. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi.

Come ha spiegato Washington, “tra maggio e settembre 2017, Gladkikh, un programmatore di computer impiegato da un’importante organizzazione di ricerca del ministero della Difesa russo, insieme ad altri ha compiuto un attacco hacker ai sistemi di una raffineria situata al di fuori degli Stati Uniti e installato un malware”. Iniziativa simile è stata adottata, ma “senza successo”, “tra febbraio e luglio 2018, in raffinerie negli Usa, di proprietà di un operatore statunitense”.

Come riporta Wikipedia, leggiamo insieme la definizione di hacker, per chi non la sapesse: “Hacker è un termine della lingua inglese che designa una persona che utilizza le proprie competenze informatiche per esplorare i dettagli dei sistemi programmabili e sperimenta come estenderne l’utilizzo. La parola deriverebbe dal verbo “To hack” non indicava più l’attività di saldare circuiti dalle strane sembianze, bensì quella di comporre insieme vari programmi, con poco rispetto per quei metodi o procedure usati nella scrittura del software “ufficiale”. Significava inoltre migliorare l’efficienza e la velocità del software già esistente che tendeva a ingolfare le risorse della macchina. Ed è qui che successivamente si colloca una diversa radice del termine hacker, la forma sostantiva del verbo inglese “to hack” che significa “tagliare”, “sfrondare”, “infrangere”, “ridurre”, “aprirsi un varco”, appunto fra le righe di codice che istruiscono i programmi software.

