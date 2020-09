I ‘probiviri’ di eBay hanno espulso Beppe Grillo

Chi di espulsioni ferisce, di espulsioni perisce. Beppe Grillo ha visto il proprio account eBay sospeso in modo permanente a causa di un annuncio che non rispettava le norme di uno dei principali siti di e-commerce a livello mondiale. Nel mirino la messa in vendita (dal sapore della provocazione) della ‘pietra pomice dell’elevato’ alla modica cifra di mille euro. Una mossa che non è piaciuta (vìola alcune delle principali norme del portale sulla correttezza delle informazioni sui prodotti venduti dagli utenti) e che ha portato alla decisione inappellabile: Beppe Grillo espulso da eBay.

«Gentile elevatobeppegrillo, dopo aver esaminato le attività correlate al tuo account abbiamo deciso di sospenderlo in quanto riteniamo che tali attività costituiscono un rischio per la community di eBay. Non abbiamo preso questa decisione con leggerezza. È tuttavia nostra priorità garantire un mercato affidabile in cui persone da tutto il mondo possano acquistare e vendere in sicurezza. Questa sospensione è permanente, per cui non potrai più prendere parte ad attività di acquisto o di vendita su eBay in futuro. Qualsiasi altro account in tuo possesso o associato a questo account sarà inoltre sospeso». Questo è il messaggio ricevuto da Beppe Grillo e pubblicato sui suoi canali social.

Beppe Grillo espulso da eBay per la pietra pomice

La messa in vendita della pietra pomice targata Beppe Grillo era stata annunciata nei giorni scorsi con un video sui social. Il co-fondatore del M5S aveva detto di aver pubblicato su eBay l’annuncio per cedere, a mille euro, quella ‘pietra anti-stupidità per smerigliare le menti’. Sembrava essere solo una provocazione, ma poi l’annuncio è stato pubblicato realmente. E il tutto ha provocato l’indignazione e la reazione del colosso di e-commerce che ha preso una decisione molto dura nei suoi confronti.

L’ironia e la comicità non apprezzate

Grillo espulso da eBay, dunque. La piattaforma non ha gradito l’uso strumentale fatto dal comico genovese che – nel tentativo di fare ironia e sarcasmo – ha voluto utilizzare proprio il sito di e-commerce come sponda inconsapevole. E, invece, la consapevolezza è arrivata. Così come la sua sospensione permanente.

