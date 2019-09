Trump prende in giro Greta Thunberg? Lei si vendica

L'attivista per il clima ha risposto in maniera molto sagace

Qual è il modo migliore che una teenager ha per prendere in giro un uomo più adulto? Quello di batterlo nell’utilizzo dei social network. Per questo, Greta trolla Trump dopo il loro fugace incontro alla conferenza sul clima all’Onu a New York. Non è stato un meeting, ma semplicemente un incontro fortuito nei corridoi del palazzo di vetro. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlava con i giornalisti, Greta Thunberg era alle sue spalle. È diventato virale lo sguardo pieno di sdegno con cui la giovane attivista contro i cambiamenti climatici ha rivolto a uno dei principali negazionisti dei cambiamenti climatici stessi.

Greta trolla Trump dopo la presa in giro del presidente Usa

This was the moment Swedish teen climate activist, Greta Thunberg, crossed paths with US President, Donald Trump, at the UN’s climate summit. pic.twitter.com/eBVez2MzaV — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 24, 2019

Come Greta trolla Trump

Vista la diffusione di questo video, Donald Trump ha pensato bene di cavalcare l’occasione. Ha riproposto il messaggio con cui Greta Thunberg si è rivolta ai potenti del mondo, in lacrime, e ha scritto: «Sembra una ragazza molto felice in attesa di un futuro luminoso e meraviglioso. Così carina da vedere». Un modo per prenderla in giro, visto che Greta in quelle immagini era tutto meno che felice. Nel video, infatti, chiedeva ai grandi del mondo come osassero rubarle il proprio futuro e i propri sogni.

Greta Thunberg non ha esitato a rispondere. Lo ha fatto in maniera molto elegante. Non si è rivolta direttamente a Donald Trump, ma ha utilizzato la sua definizione di «ragazza molto felice in attesa di un futuro luminoso e meraviglioso» come nuova bio su Twitter. E ha ribaltato il match: il suo è il punto finale che le assegna la vittoria nello scontro a distanza con il presidente degli Stati Uniti.