Il Time ha scelto: è Greta Thunberg la persona dell’anno

Il suo impegno per l’ambiente, nell’ultimo anno, ha attirato milioni di giovani di tutto il Mondo. Per questo motivo e per sottolineare il potere della gioventù, il Time ha deciso di nominare Greta Thunberg come persona dell’anno del 2019. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso un post social sui canali della rivista americana che, dal 1927, sceglie il personaggio o la personalità che nel corso degli ultimi 12 mesi si è distinto per il suo ruolo attivo sotto varie sfaccettature.

E il titolo ‘Person of the year’ del 2019 non poteva che andare alla giovanissima attivista svedese. Il sottotesto della copertina del Time recita una frase simbolo delle motivazioni che hanno spinto la rivista a concedere questa onorificenza simbolica: «Power of youth». Quella forza della gioventù che ha spinto i suoi coetanei (e non solo) ad accendere una lampadina su un male del mondo chiamato emergenza climatica, di cui l’essere umano – sotto molti aspetti – è il responsabile.

Greta Thunberg è la persona dell’anno per il Time

E negli annali del Time, Greta Thunberg è anche la più giovane ad aver ottenuto questo riconoscimento. Una sorta di premio per il suo impegno e per le sue battaglie da Nord a Sud, passando per l’Est e l’Ovest, per redarguire i potenti e i governi ad attuare politiche più rispettose per l’ambiente. Le sue parole, le sue gesta e le sue manifestazioni sono state prese da esempio da milioni di giovani.

Le manifestazioni e i giovani

I Fridays For Future, il Global Strike sono diventati simboli di una generazione che vuole dire la sua per tutelare il proprio futuro e quello dei figli, dei nipoti e di quanto abiteranno il Pianeta terra. Greta ha smosso tutto questo nel giro di un anno, resistendo alle spallate dei complottisti della prima ora. Il riconoscimento del Time, dunque, è sacrosanto e legittimo.

(foto di copertina: da profilo Twitter del Time)