A volte basta solo un retweet. Greta Thunberg ha espresso il suo sostegno alla campagna social contro Roger Federer ripubblicando un tweet che evidenzia la discordanza tra l’attivismo del tennista e il suo essere testimonial per la Credit Suisse, che investe nell’economia fossile.

Greta Thunberg appoggia la campagna contro Federer

La campagna nata sui social si raccoglie sotto lo slogan “Roger svegliati”. Il tennista, impegnato ora negli Australian Open, è stato preso di mira per la sua “incoerenza” da molti utenti sui social network. Federer infatti si è più volte speso pubblicamente per sostenere campagne sulla sensibilizzazione sul cambiamento climatico e la necessità di un cambio d’azione da parte dei governi del mondo. Anche ora che si trova in Australia per il primo dei quattro tornei annuali di tennis del Grande Slam, sta raccogliendo dei fondi per aiutare il paese a far fronte all’emergenza degli incendi. L’incoerenza starebbe però nell’essere allo stesso tempo uno dei testimonial della banca Credit Suisse, che investe nell’economia fossile. L’istituto di credito ha fatto sapere che ha intenzione in futuro di abbandonare il settore del carbone, ma allo stesso tempo ha presentato causa contro 12 attivisti che hanno violato la sede a Losanna. I giovani, vestiti da tennisti e con tanto di racchetta alla mano, avevano cominciato a giocare tra i clienti dell’istituto: una manifestazione chiaramente indirizzata a Roger Federer. La banca ha richiesto un risarcimento ai ragazzi, e la sentenza è attesa per il 13 gennaio. Nel frattempo però, sui social è esplosa la campagna contro il tennista, per spingerlo ad abbandonare la collaborazione con Credit Suisse e trovare sponsor che siano in linea con le sue posizioni pubbliche. Una sollecitazione condivisa anche da Greta Thunberg, che sul suo profilo ha ritwittato uno degli appelli rivolti al tennista.

(credits immagine di copertina: Twitter @GretaThunberg , @rogerfederer)