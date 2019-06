Malgrado le assenze Greta Thunberg ha una pagella pressoché perfetta

Malgrado le tante assenze per le manifestazioni di Fridays for Future e per partecipare ad appuntamenti internazionali in giro per il mondo, Greta Thunberg porta a casa una pagella invidiabile: quattordici A, ossia il massimo dei voti, su diciannove materie tra cui matematica, inglese, francese, fisica e storia.

Greta Thunberg, studentessa modello

Nelle altre materie (svedese, ginnastica e scienze del consumo) Greta ha preso B, equivalente al ‘nostro’ 9. La sedicenne ha recentemente deciso di saltare tutto il prossimo anno scolastico: una scelta che ha scatenato un’ondata di accuse sui social media e non solo. La pagella di fine anno è stata pubblicata dal quotidiano svedese Dagens Nyheter.

«Se non avessi scioperato la pagella sarebbe stata più bella»

Greta ha concluso il nono anno alla Kringlaskolan a Soedertaelje di Stoccolma, in Svezia, e ha detto di avere sempre recuperato studiando da sola a casa tutte le lezioni perdute a scuola. «Ho veramente lottato per ottenere questi voti», ha detto Greta al giornale, spiegando che se non avesse scioperato la pagella sarebbe stata ancora più bella: «Ma ne è valsa la pena», ha detto la giovane attivista. La sua scuola ha pubblicamente sostenuto le scelte dell’alunna più celebre. Thunberg, che soffre della sindrome Asperger, ha salutato i suoi compagni, che non vedrà l’anno prossimo. Si concentrerà sulla lotta per i cambiamenti climatici: «È questa la priorità adesso».

I prossimi appuntamenti di Greta

Tra i prossimi appuntamenti in agenda, Greta parteciperà al summit sul clima delle Nazioni Unite che si terrà a New York a settembre, e poi alla conferenza mondiale del clima a Santiago del Cile, due mesi dopo. Poiché non prende l’aereo – troppo dannoso per l’ambiente – Thunberg potrebbe puntare ad una traversata dell’Oceano Atlantico in nave. Secondo alcuni, l’idea sarebbe quella di optare per un’imbarcazione che non viene spinta da combustibile fossile. L’unica cosa certa è che non le mancherà il tempo per studiare: l’anno dopo è attesa al ginnasio.

[Credit Image: © Van Den Berg Peter/Aftonbladet/IBL via ZUMA Wire]