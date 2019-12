Caso Gregoretti, Bonafede conferma la linea del M5s: «Ci sono presupposti per processo a Salvini»

«Come ministro della Giustizia io non posso – ed è giusto che sia così – commentare vicende su cui ci sono indagini in corso. In questo caso la vicenda politica si intreccia con la vicenda giudiziaria. Io posso semplicemente constatare che per il Movimento Cinque Stelle questa è una vicenda differente dal famoso caso Diciotti. Per voce del nostro capo politico il Movimento ha dichiarato che ci sono i presupposti per dare l’autorizzazione a procedere». Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intervistato da Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto a Radio Capital, commenta così il caso Gregoretti, per cui l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini rischia di andare a processo.

LEGGI ANCHE –> Salvini sul caso Gregoretti: «Io sarei peggio di uno stupratore?»

Bonafede sul caso Gregoretti: «C’era la possibilità di redistribuzione dei migranti nei diversi Paesi»

«Ci tengo però a sottolineare – come ho sempre fatto dal primo giorno in cui sono diventato ministro – di non voler entrare nel merito dell’indagine. Non sto esprimendo la mia opinione personale», ha detto Bonafede. «Il discorso che fa Luigi Di Maio è che qui c’erano dei presupposti assolutamente differenti perché c’era il presupposto della possibilità della redistribuzione».

Bonafede sul governo: «Il Paese non ha bisogno dei se e dei ma»

Giannini ha poi posto una domanda a Bonafede in merito a un’intervista rilasciata da Nicola Zingaretti, segretario del Pd, al Corriere della Sera: «In qualche modo ha avvertito gli alleati, dicendo che se dovesse cadere il governo l’unica soluzione possibile è quella di andare alle urne». Il ministro della Giustizia ha risposto così: «Io continuo a dire che il Paese non ha bisogno dei se e dei ma, ma di un governo che lavora. E io la mattina mi alzo e vado a lavorare per realizzare quello che abbiamo promessi ai cittadini, semplicemente questo. E ieri c’è stato un passo avanti molto importante».

Salvini: «Bonafede disastroso, si dimetta»

A commentare le dichiarazioni del ministro è stato anche il diretto interessato sul caso Gregoretti, Matteo Salvini: «Il signor Bonafede è coerentemente disastroso. Mentre con la sua ‘riforma’ si prepara a tenere sotto processo a vita milioni di Italiani, l’incapace Bonafede invoca il processo per Salvini. Condivido la richiesta avanzata dagli avvocati italiani a Bonafede: dimissioni!», ha scritto il segretario della Lega.

[CREDIT PHOTO: ANSA / ETTORE FERRARI]