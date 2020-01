Una formula inedita, che vedrà diversi concorrenti in gara

Sta per tornare il nuovo Grande Fratello Vip e stavolta a fare gli onori di casa saranno Alfonso Signorini e l’inedita coppia composta da Pupo e Wanda Nara, con l’ex conduttore di “Affari Tuoi” che aveva dichiarato negli scorsi mesi che avrebbe voluto tornare in prima serata col progetto giusto. Ora è arrivato con uno dei programmi di punta di Mediaset, che si è profondamente rinnovato per questa quarta edizione che sarà presentata alla stampa il prossimo 7 gennaio.

Grande Fratello Vip, chi sono i nuovi concorrenti

Conosceremo i nomi di almeno metà dei concorrenti, come da tradizione, ma già stanno circolando le prime indiscrezioni. Sul cast del Grande Fratello Vip il noto portale TvBlog riporta che sono previsti nel cast 4 ex concorrenti storici della versione Nip, più precisamente nella prima storica edizione che ha cambiato completamente il mondo della televisione italiana. Ma chi sono i quattro saliti al rango di Vip?

Il portale riporta come certo il nome di Sergio Volpini, soprannominato dalla Gialappa’s “Ottusangolo”. Dopo essere andato a lavorare all’estero dieci anni tentando la fortuna e di dimenticare l’etichetta affibbiatagli dalla Gialappa’s Band il Volpini è pronto ora a rilanciarsi in Italia.