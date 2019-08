Quella foto imbarazzante di Gozi con Almirante, lui commenta: «Avevo 16 anni, fu atto di ribellione»

«Avevo 16 anni, il mio migliore amico era il segretario locale del Fronte della Gioventù: un po’ per amicizia e un po’ per curiosità mi sono avvicinato e ho subito capito che non era roba per me. Venivo da una famiglia di centrosinistra, e in un certo qual modo è stato un atto di ribellione». Sandro Gozi commenta così la foto rispolverata dal Primato Nazionale – giornale online vicino a Casa Pound – che lo ritrae, giovanissimo, accanto a Giorgio Almirante, storico leader del Msi.

La foto scattata a metà anni ’80 durante una visita di Almirante a Cesena

La foto incriminata è stata scattata a metà anni Ottanta nella rossa Emilia Romagna, durante una visita ufficiale di Almirante a Cesena. Ritrae un gruppo di giovani appartenenti al Fronte della Gioventù, organizzazione giovanile dell’Msi nata nel 1971 dalla fusione dell’organizzazione studentesca Giovane Italia con il Raggruppamento giovanile studenti e lavoratori del MSi. Tra questi ragazzi anche un giovanissimo Gozi, in alto a destra.

Il quotidiano sovranista ha poi pubblicato la prove del tesseramento dell’ex sottosegretario con delega agli affari europei al Fronte della Gioventù di Forlì. Dalla redazione del Primato Nazionale riferiscono che le fonti parlano di una adesione partecipata dal 1984 al 1987 e di una elezione nel consiglio d’istituto del Liceo classico ‘V. Monti’ di Cesena, avvenuta dopo la candidatura nella lista Fare Fronte. Ma su questi ultimi particolari non vi sono ancora conferme.

La replica di Gozi: «Anche Salvini frequentava i centri sociali»

Il Primato Nazionale nei mesi scorsi ha fortemente attaccato la decisione di Gozi di entrare a far parte dell’esecutivo francese di Emanuel Macron come consulente agli Affari Europei, stessa carica che l’uomo ha ricoperto sotto i governi di Renzi e Gentiloni. Non si è dunque lasciato sfuggire la ghiotta possibilità di svelare i primi passi in politica del giovane Gozi tra le file della destra di Almirante. Gozi tuttavia replica bollando l’episodio come una “sbandata” giovanile. «D’altra parte mi pare che Salvini frequentasse il Leoncavallo», ha replicato alludendo al noto centro sociale milanese.