Google e YouTube sospendono la pubblicità in Russia

Il motore di ricerca Google e la collegata piattaforma video YouTube hanno sospeso la vendita di spazi pubblicitari sul territorio russo come conseguenza del conflitto in Ucraina. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Lo scrive la Tass, citando una nota della compagnia Usa: «Alla luce di queste circostanze straordinarie, abbiamo fermato gli spazi pubblicitari su Google in Russia». Google ha aggiunto di star seguendo la situazione e che gli utenti saranno tenuti informati sul suo evolversi. Mosca aveva chiesto all’azienda di non mostrare annunci sull’invasione dell’Ucraina.

La decisione arriva all’indomani dell’annuncio da parte di Google Europe di bloccare i canali YouTube relativi ai media statali russi Sputnik e Rt. La mossa segue una simile messa in campo da Meta, la società madre di Facebook, che ha bloccato l’accesso ai due media in tutta l’Unione europea, ciò significa che le pagine non sono visibili nei paesi dell’Unione Europea su Facebook e Instagram. “A causa della guerra in corso in Ucraina, stiamo bloccando i canali YouTube collegati a Rt e Sputnik in tutta Europa, con effetto immediato. Ci vorrà del tempo prima che i nostri sistemi si attivino completamente. I nostri team continuano a monitorare la situazione 24 ore su 24 per agire rapidamente”, scrive Google Europe.

