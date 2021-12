Google e i semafori gestiti a Roma: sì del Comune a 3 incroci

‘Semafori intelligenti’ per migliorare la viabilità di Roma, con l’ausilio di Google. È l’obiettivo della memoria di giunta approvata ieri, giovedì 9 dicembre 2021, che sarà esaminata dall’Assemblea Capitolina e dà mandato a Roma Servizi per la Mobilità, con il coordinamento e il monitoraggio del Dipartimento competente, di avviare azioni per “l’ottimizzazione dei cicli semaforici”. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa.

“Queste azioni potrebbero essere anticipate da studi basati sui dati di traffico e mobilità, anche ceduti gratuitamente da enti di ricerca e operatori di mercato – ha spiegato il Campidoglio -. Le informazioni sarebbero quindi integrate con quelle sulle configurazioni degli impianti semaforici gestiti da Roma Servizi per la Mobilità per conto dell’Amministrazione Capitolina”. Il mese scorso l’assessorato ai Trasporti aveva avuto contatti anche con Google per fare il punto su alcuni progetti nella Capitale, tra cui proprio i “semafori intelligenti” per snellire il traffico. Ieri il titolare Eugenio Patané ha commentato: «Per raggiungere l’obiettivo dello snellimento del traffico e quello della diminuzione delle emissioni inquinanti la riduzione della congestione degli incroci regolati da impianti semaforici è particolarmente rilevante. Lo studio dei flussi può essere quindi di grande ausilio per trovare soluzioni utili a decongestionare il traffico in particolari punti critici e strategici della città».

Per quanto riguarda invece il Piano strategico operativo 2021-2023 di Roma servizi per la mobilità sono previste una serie di azioni volte all’ottimizzazione dei processi aziendali, alla digitalizzazione dei servizi e alla valorizzazione del personale, con l’armonizzazione degli attuali profili professionali e l’assunzione di nuovo personale specializzato. Ora il socio di Roma Capitale con mandato della giunta approverà il programma che, guardando alla città del futuro, propone la realizzazione di una nuova centrale della mobilità, già declinata in ottica Maas, e il trasloco dell’agenzia capitolina in una nuova sede aziendale che unificherà le due attualmente esistenti, in virtù dell’ottimizzazione dei costi.

Secondo Patanè, l’approvazione del piano è il primo passo per consentire a Roma servizi per la mobilità, e di conseguenza alla Capitale, «di affrontare al meglio le sfide future, a cominciare da Pnrr, Giubileo 2025 ed Expo 2030. In particolare, l’innovazione tecnologica che vogliamo apportare, attraverso l’introduzione dei sistemi Maas, necessita di questa riorganizzazione per fare di Roma uno degli hub più importanti in termini di innovazione tecnologica nei sistemi di trasporto», ha affermato l’assessore.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]