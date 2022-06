Google permette ai dipendenti di trasferirsi negli stati dove vige il diritto all’aborto

Sulla scia della decisione della Corte Suprema di ribaltare la sentenza di Roe v. Wade, il chief people officer di Google Fiona Cicconi ha inviato un’e-mail a tutto il personale dipendente informandolo della risposta di Google alla sentenza. Tra le altre cose, l’e-mail evidenzia che i dipendenti possono “fare domanda per il trasferimento senza giustificazione” e che i responsabili del processo di trasferimento “saranno a conoscenza della situazione” nel valutare le loro richieste. In un’e-mail dello scorso agosto riportata, Google ha detto ai dipendenti che su 10.000 richieste nei mesi precedenti di lavorare in remoto o trasferirsi, l’85% è stato approvato. È quanto ha riportato il sito theverge.com.



La sentenza della Corte Suprema non rende l’aborto illegale negli Stati Uniti, ma lascia la decisione ai singoli governi statali. Un certo numero di stati ha immediatamente limitato i diritti all’aborto, tra cui Louisiana, Missouri e Kentucky. Altri stati, tra cui la California, dove ha sede Google, hanno promesso di proteggere i diritti di aborto all’interno dei loro confini. Ecco la lettera per intero:

“Salve a tutti, questa mattina la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una sentenza in Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization che annulla Roe v. Wade. Questo è un cambiamento profondo per il Paese che colpisce profondamente tanti di noi, soprattutto le donne. Ognuno risponderà a modo suo, che si tratti di volere spazio e tempo per elaborare, parlare, fare volontariato al di fuori del lavoro, non volerne discutere affatto o qualcos’altro. Per favore, sii consapevole di ciò che i tuoi colleghi potrebbero provare e, come sempre, trattati l’un l’altro con rispetto. L’equità è straordinariamente importante per noi come azienda e condividiamo le preoccupazioni sull’impatto che questa sentenza avrà sulla salute, sulla vita e sulla carriera delle persone. Continueremo a lavorare per rendere accessibili le informazioni sull’assistenza sanitaria riproduttiva attraverso i nostri prodotti e continueremo il nostro lavoro per proteggere la privacy degli utenti. Per supportare i googler e le persone a loro carico, il nostro piano di benefici e l’assicurazione sanitaria statunitensi copre le procedure mediche fuori dallo stato che non sono disponibili dove vive e lavora un dipendente. I googler possono anche richiedere il trasferimento senza giustificazione e coloro che sovrintendono a questo processo saranno a conoscenza della situazione. Se hai bisogno di ulteriore supporto, ti preghiamo di connetterti con un consulente personale. Nei prossimi giorni organizzeremo sessioni di supporto per i googler negli Stati Uniti. Questi verranno pubblicati su Googler News. Non esitare ad appoggiarti alla tua community di Google nei prossimi giorni e continua a prenderti cura di te stesso e degli altri”.

