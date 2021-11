Il down di Gmail che sta complicando il venerdì a molti utenti

Il Gmail down è stato segnalato sui social in diverse parti del mondo e ancora Google non ha dato comunicazione ufficiale sulle cause dell'interruzione del servizio

Il down di Gmail è cominciato questa mattina e ha colpito moltissime persone nel mondo. Le segnalazioni hanno cominciato ad arrivare da tutte le parti del mondo – come si vede su Downdeterctor, piattaforma che monitora il funzionamento di chat e servizi web – e hanno coinvolto anche Google. Attualmente l’emergenza sembrerebbe rientrata per quanto riguarda Gmail mentre su Google si registrerebbero ancora alcuni problemi. Del Gmail down si trova traccia anche sui social, con moltissime persone che hanno iniziato a pubblicare screen facendo presente che il servizio non funzionava e gli account Gmail che hanno cominciato a rispondere.

Hola. Estamos al tanto de una interrupción del servicio y estamos trabajando en este momento para resolverlo. Disculpa las molestias y gracias por tu paciencia. Mantente actualizado siguiendo el Panel de estado de aplicaciones: https://t.co/hoDxjGUBYz. ¡Gracias! — Gmail (@gmail) November 12, 2021



Segnalazioni del down Gmail da tutto il mondo

Basta fare un giro su Twitter per notare come il problema sia stato riscontrato da molti utenti e in diverse parti del mondo. Le problematiche maggiormente segnalate sono state l’accesso al servizio e l’invio di e-mail. Nonostante le risposte ad alcuni utenti, l’account ufficiale di Gmail non ha ancora pubblicato un aggiornamento sulla situazione avendo solo specificato che l’interruzione di servizio c’è effettivamente stata e che i tecnici si sono messi a lavoro per risolverla.

Mashable, che ha chiesto conto dell’interruzione direttamente a Google, segnala di non aver ancora ricevuto risposta in merito.

User reports indicate Gmail is having problems since 8:44 AM GMT. https://t.co/JO5vOBWOyU RT if you’re also having problems #Gmaildown — DowndetectorUK (@DowndetectorUK) November 12, 2021