‘Giuseppe Conte’ è primo nelle tendenze su Pornhub

In un tempo di quarantena e isolamento, il web è sempre più lo specchio della società. Nell’ultima settimana il personaggio ‘trending topic’ è diventato Giuseppe Conte. Sui social è scoppiata una vera e propria mania attorno al nostro presidente del consiglio, diventato anche un teen idol con la creazione di pagine ad hoc di giovani che lo idolatrano. E se il web è lo specchio dei tempi, il porno è quel tassello che unisce i vari pezzi del puzzle. Giuseppe Conte Pornhub è l’argomento più cercato della settimana.

LEGGI ANCHE > Coronavirus, PornHub premium gratis in Italia

Mettiamo le cose in chiaro: sul noto sito porno, che negli ultimi giorni ha ‘regalato’ l’accesso ai contenuti premium a tutti gli italiani come ‘supporto’ alla quarantena con l’invito a restare a casa, non ci sono contenuti ‘hot’ che riguardano il nostro Presidente del Consiglio. Cliccando sulla barra di ricerca, però, il primo suggerimento è proprio ‘Giuseppe Conte’, seguito da ‘Quarantena’.

Giuseppe Conte Pornhub, è il primo tra i trending topic

I video correlati sono, in buona parte, contenuti pornografici che nulla hanno a che vedere con il nostro Presidente del Consiglio. Ma nell’elenco compaiono due filmati di Giuseppe Conte Pornhub: entrambi (il primo parte con una diretta della versione online del quotidiano La Repubblica) fanno riferimento al giorno in cui il capo del governo andò al Senato per le sue comunicazioni sulla crisi di governo, dopo l’annuncio do Matteo Salvini (parliamo del mese di agosto 2019) aveva deciso di interrompere l’esperienza dell’Esecutivo gialloverde.

Ovviamente non c’è nessun video hot

Insomma, nessun contenuto porno. Ma tra le ‘perversioni’ italiche in quarantena c’è anche chi è andato alla ricerca – perché trend topic è l’argomento più ricercato su un determinato sito – c’è anche quello di cercare Giuseppe Conte su Pornhub. Siamo un popolo bellissimo, ma anche molto strano.

(foto di copertina: da Homepage Pornhub.it)