È stata conferita una laurea ad honorem a Giuseppe Conte

Il suo curriculum è stato al centro delle polemiche per via di quel titolo che poi, in realtà, è risultato non essere propriamente un titolo. Una lunga battaglia dialettica portata avanti nel corso del primo incarico per la formazione di un governo da parte di Sergio Mattarella, nel 2018. Ora Giuseppe Conte, invece, può andare a ritoccare nuovamente il suo curriculum vitae e – oltre ad aggiungere il suo nuovo mandato a Palazzo Chigi alla guida di una nuova maggioranza – può anche citare una Laurea ad Honorem ricevuta a Roma.

La John Cabot University – famoso Ateneo che ha il distaccamento italiano nella centralissima Trastevere, rinomato quartiere storico della capitale – ha infatti deciso di insignire il presidente del Consiglio del titolo, honoris causa, in Funzione Pubblica. Giuseppe Conte, secondo i vertici dell’Università americana, rappresenta – dunque – il simbolo di chi ha operato seguendo un’etica ben delineata, riuscendo a convincere le persone della bontà del suo operato.

La Laurea ad honorem a Giuseppe Conte

La Laurea ad honomer insignita a Giuseppe Conte è stata consegnata direttamente a Palazzo Chigi senza cerimonie troppo formali. Franco Pavoncello, presidente dell’ala romana dell’università a stelle e strisce, ha sottolineato come il presidente del Consiglio abbia «raggiunto un vasto consenso pubblico per etica operosa e un vasto senso di responsabilità». Queste le motivazioni che hanno spinto la John Cabot University a insignire il premier del titolo honoris causa in Funzione Pubblica.

Gli endorsement americani

Un altro endorsement, sempre a stelle e strisce, per Giuseppe Conte dopo quello ricevuto qualche tempo fa – prima del secondo (anzi, terzo) incarico ricevuto dal Colle per la formazione del nuovo governo insieme a Partito Democratico e LeU. Solo il mese scorso, infatti, la pacca sulla spalla (che rappresenta molto più del gesto figurativo) era arrivata direttamente dalla Casa Bianca con il giudizio estasiato di Donald Trump nei confronti del presidente del Consiglio uscente. E poi rientrante.

(foto di copertina: ANSA/FILIPPO ATTILI CHIGI PALACE PRESS OFFICE)