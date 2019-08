Donald Trump e l’endorsement a Giuseppe Conte: «Un uomo pieno di talento, spero resti primo ministro»

Donald Trump via twitter ha preso posizione sulla crisi di governo italiana tessendo le lodi di Giuseppe Conte augurandosi che rimanga Presidente del Consiglio. Nel primo tweet aveva sbagliato lo spelling del suo nome, poi cancella e ripubblica.

Un endorsement inaspettato, ma si sa che Donald Trump è imprevedibile. Dopo la conclusione del vertice del G7 di questi giorni a Biarritz, il presidente Usa tesse le lodi di Giuseppe Conte. «Sembrano mettersi bene le cose per Giuseppi Conte, Primo ministro della Repubblica italiana che gode di grande rispetto», cinguetta sul suo social preferito, anche se commette l’errore di confondere la “e” del nome di Conte con un “i”. Un dettaglio che deve essergli stato fatto notare a stretto giro, tanto che il tweet è stato cancellato e poi ripubblicato in forma corretta.

Wow, this is really weird: just as there is a serious stop of the talks between 5Star and fhe italian Dem, the ultra-right US president makes an incredible endorsement so that Giuseppe Conte remains premierin Italy.

About foreign interference 🙄 pic.twitter.com/ykgYrZssgS

— jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) August 27, 2019