Il giornalista ed ex dirigente del Pci Giulietto Chiesa ci lascia a 79 anni

Giulietto Chiesa è stato dirigente del Pci, ha lavorato per i maggiori quotidiani italiani, scritto libri e operato a lungo come corrispondente estero da Mosca per l’Unità. Ci lascia a 79 anni, compianto dal fumettista Vauro, che dà l’annuncio della sua morte sottolineando la sua umanità, quella di «un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra».

Morto Giulietto Chiesa

Nato ad Acqui Terme (Piemonte) il 4 settembre 1940, Giulietto Chiesa è stato prima di tutto dirigente nazionale della Federazione giovanile comunista Italiana (FGCI) e capogruppo per il Pci nel consiglio provinciale di Genova per quattro anni, dal 1975 al 1979. La sua carriera nel mondo del giornalismo comincia come redattore all’Unità, inviato a Mosca già nel 1980 per coprire le Olimpiadi. Rimane corrispondente del quotidiano in Unione Sovietica fino al 1990. Qui vive insieme alla compagna e giornalista di Repubblica Fiammetta Cucurnia traendo il massimo dalla vita nella capitale in termini di relazioni. Nonostante il cambio di giornali, Chiesa rimane a vivere in Russia fino al 2000. In questi anni vince una borsa di studio del Woodrow Wilson International Center for Scholars grazie a un progetto sulla democratizzazione dell’ex Urss, passando alla Stampa e scrivendo anche per Il Manifesto, collaborando con testate televisive e radiofoniche nostrane e internazionali. Il ritorno alla politica attiva è nei primi anni Duemila, quando viene eletto nel 2004 al Parlamento Europeo nella Lista Di Pietro-Occhetto- Società civile. In Italia ha fondato il Gruppo del Cantiere per il Bene Comune.

I libri di Giulietto Chiesa e la sua tv online

Il primo libro del giornalista e scrittore arriva nel 1979, “Operazione Teheran”. Nel 1987 esce con “L’Urss che cambia” insieme allo storico e dissidente – all’epoca – Roy Medvedev. Nel 1990 arriva “La rivoluzione di Gorbaciov”, scritto in forma di dialogo con Medvedev, pubblicato anche negli Stati Uniti. Tra gli altri libri pubblica anche “G8/Genova” e “Afghanistan: anno zero” (quest’ultimo insieme a Vauro Senesi). Nel 2007 pubblica il volume collettivo “Zero. Perché la versione ufficiale sull’11 settembre è un falso” e il relativo documentario “Zero, inchiesta sull’11 settembre”. Ha dato la luce anche a una televisione online, PANDORATV.IT, ed è stato molto attivo in rete su Facebook e con il suo blog sul Fatto Quotidiano.

(Immagine copertina dal profilo Facebook di Giulietto Chiesa)