«Perché, se faccio contenuti interessanti e che fanno ridere, scrivono di me solo che sono sexy?»

Nella giornata di ieri hanno fatto scalpore, fino ad essere diffuse anche su Twitter, le storie di Giulia Valentina. Influencer e fashion blogger italiana, ha raccolto una fan base molto solida con i contenuti che propone ogni giorno. Tra questi, oltre a quelli relativi alla moda, ci sono i suoi IGTV – momenti nei quali spiega i modi di dire in inglese – o quelli in cui legge le storie dei sushi cats prima di andare a dormire. Insomma, una di quegli influencer che ha utilizzato il web per creare contenuti di interesse per la sua piccola nicchia e che è brava a farlo. Il punto focale – come sottolinea lei nella sequenza di storie – è che se scrivono di lei scrivono solo Giulia Valentina sexy.

Giulia Valentina: «Perché non scrivono cose più interessanti di me?»

La sequenza di storie di Giulia Valentina parte da un presupposto, un sondaggio nelle box. La giovane ha chiesto ai suoi follower di descrivere lei e il suo profilo in tre parole. Come evidenzia, nessuno utilizza il termine “sexy”. Da lì in poi parte la riflessione e la conseguente critica ai giornali e ai blog: «Ve lo chiedo perché ci sono articoli in cui vengo descritta unicamente come icona sexy, paladina della seduzione. Non che ci sia nulla di male, a me piace anche essere sexy, ma nessuno che mi segue direbbe mai quanto sono sexy. Ogni tanto metto le foto in cui sto bene, ma da lì a fare notizia basandosi su questo ce ne vuole».

I titoli Giulia Valentina sexy

Oltre a fare questa riflessione, la giovane mostra tutti quegli articoli – che spaziano da piccoli blog a testate più conosciute – in cui viene qualificata solo per il suo aspetto basandosi sul nulla, considerato che contenuti realmente sexy non ne pubblica. “Giulia Valentina: nella vasca non lascia spazio all’immaginazione”, “Più sensuale che mai, la nuova foto di Giulia Valentina conquista tutti”, ” Giulia Valentina, la felpa di alza e la temperatura sale”: tutti articoli basati sul nulla – alludendo al fatto che Giulia abbia pubblicato una qualche foto sexy che in realtà non c’è – e privi di contenuto, ovviamente.

«Non so perché devo per forza essere raccontata così»

Questo si domanda la giovane donna, facendolo nel suo modo ironico e in maniera molto serena, gettando la luce su una problematica che ancora affligge il nostro paese e i nostri giornali e i blog – che, seppure di gossip, dovrebbero lavorare meglio -: una donna, se bella, viene valorizzata solamente per quello e al di là di tutto il resto. Giulia Valentina fa notare: «Chi non mi segue non sa che io esisto. Se vedono Giulia Valentina seducente si chiederanno: ma chi è Giulia Valentina? E sarebbe opportuno sottolineare che sono quella degli IGTV o delle storie sui sushi cat, non la sexy». La giusta denuncia della 30enne parla chiaramente al mondo dei blog di costume e gossip e ai giornali che vogliono parlare di fenomeni internet: il modo giusto per farlo – con lei e con molte altre donne – ce l’hanno sotto gli occhi. Basta semplicemente andare al di là del fatto che una possa essere una bella ragazza e valorizzarla per ciò che fa. Ci guadagneremmo tutti.