L’onanismo allo specchio di Paolo Bargiggia

Il Marchese del Grillo, edizione Twitter: «Io so io e voi non siete un cazzo». Finisce così il (non) confronto civile su Twitter che ha visto protagonisti due giornalisti: da una parte Giulia Cortese, dall’altra Paolo Bargiggia. Divergenze partite da un tweet della donna che sottolineava le (evidenti) differenze tra Joe Biden e Donald Trump. Ma l’attuale freelance (lo ha rivendicato lui stesso) che ora collabora con Sportitalia dopo aver lasciato Mediaset, non ha apprezzato e ha iniziato a riempirla di insulti e riferimenti tipici del sessismo (‘ma ago e filo no?’).

Non entriamo in polemiche politiche. Bargiggia non ha mai nascosto i suoi ideali e le sue preferenze. Ma quel che sta accadendo su Twitter è un qualcosa di molto grave. Ecco il fulcro della discussione.

Ma che cazzo ne sai tu dei due! Una formica che giudica i Giganti. Da Torpignattara alla Casa Bianca…🤣 https://t.co/3fp1mPKRUw — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) January 11, 2021

Insomma, si parte da un tweet di Giulia Cortese che da un suo parere personale su Joe Biden e Donald Trump. Ed è da lì che il freelance che lavora (ora) per Sportitalia inizia le sue invettive contro la giornalista.

La differenza è sempre la stessa: per scrivere libri mi pagano anche bene. A te non pubblicherebbe nulla nemmeno il compianto Canaro della Magliana. https://t.co/l2K76QBK63 — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) January 11, 2021

Scrivi per il giornaletto della parrocchia e parli anche! Ma ago e filo no? https://t.co/7uvLbR7p4X — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) January 11, 2021

Detto da una sciaquina coatta è tanta roba! https://t.co/HstZFF6pXP — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) January 11, 2021

Paolo Bargiggia e gli insulti a Giulia Cortese

Poi la chicca onanistica.

Errore da penna rossa! Una giornalista che non sa un cazzo è una lavandaia. Dopo 5 anni di Corsport, 25 di Mediaset e adeguato ristoro che ha soddisfatto le parti, da gennaio 2021 ho scelto di fare il free lance. Ma non come te pagata al massimo 8 euro lordi a pezzo🤣🤣🤣 https://t.co/U9iYRwBOaq — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) January 11, 2021

Insomma, la corsa all’insulto libero, senza motivo. Solo perché qualcuno ha idee diverse dalle sue. E il calciomercato, tema di cui si professa esperto, diventa un mercato dove tutti gridano.