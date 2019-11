L’ex ministro Giulia Grillo balla Michael Jackson, dopo averle cantate a Di Maio | VIDEO

Prima le ha cantate, poi le ha ballate. Giulia Grillo è stata ospite dell trasmissione radiofonica Un giorno da Pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Nel corso della lunga intervista, l’ex ministro della Salute ha parlato della sua esperienza nel corso dello scorso governo, dei suoi (non) rapporti attuali con il capo politico del Movimento 5 Stelle e della situazione interna ai pentastellati. Poi, dopo la politica, si è passati al ballo e la deputata M5S si è scatenata sulle note di Michael Jackson.

Verso la fine della puntata odierna, infatti, Giulia Grillo ha accettato il suggerimento dei conduttori, mostrando un dimenarsi a mo’ di ballo sulle note di Thriller e Billie Jean. Il tutto, ovviamente, davanti alle telecamere della trasmissione che, oltre ad andare in onda sulle frequenze FM di Rai Radio1 e in streaming sulle varie piattaforme, ha anche una diretta video sul canale ufficiale Youtube.

Giulia Grillo canta Billie Jean e le canta a Di Maio

Il balletto è forse da rivedere, ma le note toccate durante la sua intervista a Un Giorno da Pecora evidenziano un malessere interno al Movimento 5 Stelle. Giulia Grillo ha, infatti, rivelato di aver saputo della sua mancata riconferma al ministero della Salute nel nuoco Esecutivo (in alleanza con Pd e LeU) solamente con un messaggino su Whatsapp. Insomma, come quei fidanzati che si lasciano via sms, senza affrontare la compagna o il compagno.

Scaricata con un messaggino

E se l’addio è arrivato via smartphone, la situazione non è migliorata negli ultimi tempi. L’ex ministro della Salute ha sottolineato come i rapporti con Luigi Di Maio siano nulli da quando è stato creato questo nuovo governo di maggioranza parlamentare. E ha concluso con una battuta: «Lui ha fatto benissimo molte cose e ne ha sbagliate delle altre. Anche io ho sbagliato tante cose, tipo fidarmi di lui».

