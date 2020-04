Giornata mondiale dell’autismo, film e serie tv da guardare sul tema

Oggi è la giornata mondiale dell’autismo e sono tante le iniziative che si stanno proponendo nel mondo nonostante il coronavirus. Anche il settore dell’intrattenimento non è da meno e ci sono diversi prodotti vecchi e nuovi che trattano con delicatezza questo argomento rendendolo interessante per tutti. Sui vari servizi di streaming come Disney+, Netflix e Amazon Prime ci sono diversi film e serie tv che potrete trovare di vostro interesse per celebrare la giornata mondiale dell’autismo e, magari, guardare questa malattia con maggiore consapevolezza.

Disney+ colpisce con la tenerezza di Float

Disney+, il nuovo servizio di streaming lanciato in Italia lo scorso 24 maggio oggi ha aggiunto per la giornata mondiale dell’autismo in catalogo Float (oltre a La Spada nella Roccia) , uno splendido cortometraggio della Pixar che tratta proprio questa delicata tematica. La trama del cortometraggio nasce dalla personale esperienze del regista e sceneggiatore Bobby Rubio e racconta la storia di un padre e un figlio e del loro rapporto. L’amore tra loro due è il messaggio più bello del film, quello dell’accettazione di sé stessi e di ciò che è diverso, perché un bambino può anche volare tra le braccia del papà invece di camminare.

Una giornata mondiale dell’autismo Atypical su Netflix

Da Disney+ passiamo a Netflix, dove possiamo trovare una serie che spesso non è citata da molti ma che in realtà è un piccolo gioiellino: Atypical, serie arrivata in catalogo nel 2017 e giunto alla terza stagione nello scorso novembre. La serie racconta la storia di Sam, un ragazzo giunto alla soglia dei 18 anni affetto dalla Sindrome di Asperger, un disturbo pervasivo dello sviluppo imparentato con l’autismo, sente che è arrivato il momento per lui di trovare l’amore e reclamare la propria indipendenza. Preso di mira dai coetanei perché considerato “strano”, aiutato dalla sua terapeuta Julia, Sam intraprende un viaggio divertente ed emozionante alla ricerca di se stesso, portando la madre apprensiva Elsa, il padre comprensivo Doug e la sorella Casey a fronteggiare i cambiamenti che ne derivano.

Giornata mondiale dell’autismo con Leo

Anche Amazon Prime Video ha diversi titoli dedicati al tema o che comunque lo sfiorano. Abbiamo deciso di consigliarvi la visione di Buon Compleanno Mr. Grape, uno dei primi film di Leonardo DiCaprio che sfoggia una delle migliori interpretazioni della sua carriera. Al suo fianco Johnny Depp per una coppia che in questa trasposizione dell’omonimo romanzo di Peter Hedges non potrà non farvi emozionare. L’interprete di Capitan Jack Sparrow interpreta il giovane commesso Gilbert Grape. Il ragazzo vive ad Endora, nello stato dello Iowa ed ha un fratello, Arnie, portatore di handicap che ha il vizio di arrampicarsi su una pericolosa torretta a cui presta il volto proprio il premio Oscar per “Revenant”. Affaticato dalle continue responsabilità, il giovane non riesce a trovare la propria serenità, almeno fino a quando non incontra Betty Carver, una donna capace di riaccendergli la passione per la creatività. Un film di straordinaria dolcezza, dal regista che poi commuoverà il mondo con Hachiko.

Voi vedrete un film o una serie in occasione di questa giornata mondiale dell’autismo?