Le lacrime della giornalista Rai nell’annunciare la morte del bambino di 3 anni che era scomparso in Basilicata

Maria Vittoria Morano, volto del TGR Basilicata, ha avuto il compito più difficile quest’oggi. Andare in diretta con la morte del cuore per raccontare della scomparsa del piccolo Diego di 3 anni, un bambino scomparso nella giornata di ieri, mentre stava giocando con i cani davanti alla tenuta della famiglia. Una fatale distrazione ha impedito che i genitori si accorgessero del suo allontanamento. Questa mattina, i carabinieri del centro cinofili l’hanno ritrovato sul greto del fiume Bradano, a Metaponto in provincia di Matera.

Giornalista Basilicata piange: la commozione per la notizia della morte del piccolo Diego

La giornalista non ha saputo reggere all’emozione. Di rientro dal servizio in cui si parlava del ritrovamento di questa mattina, ha faticato moltissimo nel leggere la nota di cordoglio inviata alla famiglia dal presidente della regione Basilicata Vito Bardi.

L’umanità, il cuore. Grazie per questo momento di verità, di debolezza, di dolore. Le lacrime di Maria Vittoria Morano per la morte del piccolo Diego sono anche le nostre. @TgrBasilicata pic.twitter.com/fxaaX9zqML — Sergio Ragone (@sergioragone) March 28, 2020

La giornalista si è scusata in diretta per la sua voce rotta dall’emozione. Tuttavia, è riuscita ad andare avanti nella trasmissione, superando quel momento fortemente emotivo che ha attraversato la messa in onda, all’improvviso. Il volto umano del giornalismo, che mostra quanto non sia semplice raccontare notizia come questa, a maggior ragione nel periodo tragico che stiamo vivendo.

Il piccolo Diego di 3 anni, morto a Metaponto, è una vittima indiretta di questo clima. Le preoccupazioni aumentano (il Materano è una delle aree che in queste ore sta vivendo un serio moltiplicarsi dei casi di contagio da coronavirus), la vita deve andare avanti, anche con abitudini diverse dal passato. Proprio questa diversità nella routine quotidiana ha causato la fatale distrazione che ha avuto come drammatica conseguenza questa morte innocente. Le lacrime della collega Maria Vittoria Morano sono quelle di tutti i cittadini della Basilicata e di quell’Italia che ha ancora un cuore. E che riesce ancora a commuoversi di fronte al dolore.