La giornalista di Tolo News intervista in diretta il portavoce talebano

Lo stato dei media in Afghanistan. Abbiamo già parlato, nella giornata di ieri, di come i talebani abbiano sfruttato alcuni canali di comunicazione tipicamente occidentali per rendere note le proprie mosse e le proprie iniziative una volta presa Kabul. Abbiamo anche assistito a una scelta più conservativa degli abiti indossati da parte delle giornaliste occidentali (anche se il confronto con l’immagine delle dirette all’occidentale non è propriamente accurata, come vi spieghiamo anche qui). Oggi, si assiste a una forma ancora diversa di comunicazione. Innanzitutto, la giornalista Beheshta Arghand ha appena intervistato – in diretta per TOLO News (una delle voci più autorevoli sulla situazione afghana) – un portavoce che fa parte del team dei media dei talebani, Mawlawi Abdulhaq Hemad. Nelle stesse ore, invece, la televisione di stato in lingua pashto ha trasmesso notiziari con simboli e messaggi dell’Emirato islamico dell’Afghanistan.

Stato dei media in Afghanistan: l’intervista della giornalista al portavoce talebano

Il faccia a faccia di una giornalista con un rappresentante dei talebani è stato molto commentato, in queste ore, sui social network. Secondo alcuni osservatori, Beheshta Arghand rappresenta «il volto del coraggio» e tutti si augurano che, dopo l’intervista, la donna possa essere effettivamente al sicuro.

Del resto, l’intervista di una giornalista donna a un esponente dello staff di comunicazione dei talebani (che si dimostra essere piuttosto nutrito a questo punto) è stata osservata con molta attenzione anche dai giornalisti stranieri che, ancora per qualche ora, continuano la loro permanenza a Kabul. Alcuni osservatori sostengono che questa intervista non sarebbe mai stata possibile vent’anni fa, prima dell’intervento statunitense in Afghanistan. Tuttavia, c’è anche chi sottolinea come i talebani abbiano anche in passato dato udienza a giornaliste afghane e straniere a Doha.

La televisione di stato RTA Pashto ospita le trasmissioni talebane

Simboli e messaggi talebani sono l’altro lato della medaglia. La tv di stato afghana in lingua pashto – RTA – ha dato il via alle trasmissioni live, dai propri studi di Kabul, a notiziari interamente gestiti dai talebani che, nella giornata di ieri, avevano fatto visita – con un comitato di rappresentanza decisamente numeroso – agli stessi studi televisivi.