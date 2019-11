Giorgio Tirabassi è tornato a casa. Ora sta bene

Dopo la grande paura della scorsa settimana, Giorgio Tirabassi può tirare un sospiro di sollievo. Questa mattina, poco dopo le 12, il 59enne attore romano è stato dimesso dall’ospedale di Avezzano (in provincia de L’Aquila) dove sin trovava ricoverato da venerdì scorso per l’infarto che lo ha colto durante la presentazione del suo film ‘Il grande salto’ a Civitella Alfedena. L’attore è già rientrato nella sua casa nella capitale dove proseguirà con un periodo di riposo e lontano dagli stress. Le sue condizioni di salute, al momento di lasciare la struttura ospedaliera, sono state valutate ottime.

«Al momento di lasciare l’ospedale – si legge nel comunicato ufficiale rilasciato dai medici dell’ospedale di Avezzano – ha ringraziato l’équipe medica del reparto di cardiologia-Utic-emodinamica, diretto dal dr. Giuliano Valentini, composta da Sabrina Bencivenga, Elvasio Berardini, Michele Carrozza, Cristiana Ippoliti, Valerio Lucci, Romina Murzilli, Lazzaro Paraggio, Elisa Salustri e Flavio Tiburzi».

I ringraziamenti dopo quel venerdì maledetto per Giorgio Tirabassi, per i suoi amici, i suoi cari, la sua famiglia e i suoi fan che lo seguono da quando – grazie al suo ruolo di protagonista nella fiction Distretto di Polizia – è entrato nelle case degli italiani con il suo volto rassicurante. Poi altre esperienze in serie tv e in film che ne hanno certificato il successo.

«I ringraziamenti dell’attore, oltre ai medici, hanno riguardato tutti gli altri operatori che l’hanno assistito, vale a dire gli infermieri e il personale ausiliario. Il direttore sanitario dell’ospedale, dr.ssa Lora Cipollone, dal momento dell’arrivo in ospedale di Giorgio Tirabassi fino alle sue dimissioni, ha coordinato tutte le fasi interne e garantito la privacy – si legge ancora nella nota – al celebre degente».

