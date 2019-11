Giorgia Meloni indossa Giorgia Meloni. Non è il debutto nel mondo della moda: la leader di Fratelli d’Italia semplicemente cavalca il nuovo tormentone. Su Instagram la leader di fratelli d’Italia ha infatti pubblicato uno scatto in cui, sorridente e con la mano che fa il simbolo della vittoria, mostra la new entry del suo armadio: la maglia di “Io sono Giorgia”.

Meloni – Inception: indossa la maglia “Io sono Giorgia”

Dopo la maglia de “Ollolanda“, remix inventato da Propaganda di un suo discorso, Giorgia Meloni indossa la sua nuova hit: “io sono Giorgia”, conosciuta anche come “genitore 1 genitore 2”. La leader di Fratelli d’Italia usa anche l’hashtag ufficiale, che negli ultimi giorni è stato scelto dagli utenti dei social per pubblicare le loro challenge sul remix del discorso tenuto a piazza San Giovanni dalla deputata. «Guardate cosa mi hanno regalato 😂» scrive sorridente a didascalia della foto in cui mostra la maglia con orgoglio dove, oltre alla scritta “io sono Giorgia” dipinta su una bandiera italiana, si intravede una caricatura del viso della deputata, con tanto di occhiaie segnate.

(Credits immagine di copertina: giorgiameloni)