Giorgia Meloni chiede che la Rai le dia lo stesso spazio alla stessa ora per replicare a Conte

«Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte indice una conferenza stampa pochi minuti prima dell’edizione più vista dei tg, trasmessa in diretta sulla prima rete del servizio pubblico, per accusare l’opposizione di dire menzogne, senza possibilità di replica e senza contraddittorio. Credo non si sia mai vista una cosa del genere nella storia della democrazia, e la dice lunga sulla tracotanza di questo governo. Mi aspetto che la RAI mi dia possibilità di replica alla stessa ora, con lo stesso tempo e con la stessa visibilità. Il Presidente della Repubblica Mattarella non ha nulla da dire su questi metodi degni di un regime totalitario?». È quanto ha scritto in un post su Facebook Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, rispondendo a quanto affermato dal premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa per annunciare le nuove misure restrittive adottate per contrastare l’emergenza coronavirus in Italia.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte indice una conferenza stampa pochi minuti prima dell'edizione più vista dei… Gepostet von Giorgia Meloni am Freitag, 10. April 2020

LEGGI ANCHE –> Giuseppe Conte: «Il lockdown prorogato fino al 3 maggio»

Giorgia Meloni, in seguito, sempre attraverso i social network, ha anche pubblicato un video in cui – oltre a confermare sostanzialmente quanto scritto circa un’ora prima – ha rincarato la dose: «Mi chiedo cosa ne pensi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché va bene essere vicini alla Cina, ma qui siamo un po’ più vicini alla Corea del Nord. P.S. Presidente Conte, nel 2012 al governo non c’ero io, c’era Monti, non è bello utilizzare la televisione di stato per diffondere fake news», ha detto la leader di Fdi.

🔴BENVENUTI IN COREA DEL NORD Gepostet von Giorgia Meloni am Freitag, 10. April 2020

La conferenza stampa di Giuseppe Conte inizialmente era stata annunciata per il primo pomeriggio di venerdì 10 aprile 2020. Poi, nel corso della giornata, è stato un susseguirsi di voci non confermate per indicare un possibile orario di partenza. Finché, sempre attraverso Facebook, è stato lo stesso premier ad annunciare l’orario definitivo: le 19.30. La conferenza, comprese le domande dei giornalisti, è durata circa 30 minuti e sono state confermate le nuove misure restrittive – fino al 3 maggio – per contrastare l’emergenza coronavirus in Italia.

[CREDIT PHOTO: FACEBOOK/GIORGIA MELONI]