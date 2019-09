Giorgia Meloni vuole essere invitata alla Festa de L’Unità

E che, non la inviti Giorgia Meloni alla Festa de L’Unità? Nell’epoca del post-ideologico, del ‘tanto destra e sinistra sono tutte uguali’, nell’era in cui si dice che non esistono più i concetti di destra o di sinistra (ma, solitamente, chi si rende protagonista di questa affermazione lo fa perché vuole giustificare un suo voto a destra), la leader di Fratelli d’Italia chiede di essere invitata a uno degli eventi simbolo della sinistra italiana.

Giorgia Meloni ha chiesto di essere invitata alla Festa de L’Unità

Intervistata nel corso del programma Povera Patria – nella puntata che andrà in onda questa sera su Raidue – Giorgia Meloni ha detto: «Aspetto che mi invitino alla festa dell’Unità. Noi, invitando Conte ad Atreju, abbiamo manifestato maturità». La leader di Fratelli d’Italia ha fatto riferimento al finesettimana all’Isola Tiberina, dove ha organizzato la kermesse del partito. A uno degli appuntamenti, ha partecipato anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un clima che lo stesso premier ha definito cordiale e collaborativo.

Giorgia Meloni vorrebbe essere invitata alla Festa de L’Unità. Feste de L’Unità che, ormai, sono sempre più rare, visto che il giornale di riferimento è tenuto in vita da una sola pubblicazione annuale che quest’anno, quasi per una sorta di gioco sadico, è stata affidata alla direzione di Maurizio Belpietro. Va da sé che il brand «Festa de L’Unità» non abbia più quel sapore antico, quel significato di militanza che aveva una volta.

I precedenti dei politici di destra alla Festa de L’Unità

Ma anche se l’Italia fosse piena di Feste de L’Unità, l’invito di Giorgia Meloni non sarebbe un unicum nella storia. Nel 1995, il predecessore diretto dello spazio politico occupato da Fratelli d’Italia, ovvero quel Gianfranco Fini che all’epoca era leader di Alleanza Nazionale, venne invitato da Walter Veltroni alla Festa de L’Unità di Roma. Ma è solo un esempio, quello più vicino forse al sentire politico di Giorgia Meloni, per sottolineare come la presenza di uomini e donne di destra alle Feste de L’Unità non è affatto un unicum nella storia.

FOTO: ANSA/FABIO FRUSTACI