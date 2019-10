Alla vigilia della grande manifestazione a piazza San Giovanni organizzata da Lega e Fratelli d’Italia, con il benestare e la partecipazione di Silvio Berlusconi, la leader di FdI comincia a lamentarsi di qualche dettaglio. Non un dettaglio da poco in realtà: sul palco e altrove infatti non sarebbe stato incluso il logo del suo partito «come se fossimo ospiti in casa d’altri».

Giorgia Meloni delusa dall’assenza del logo di FdI sul palco di S.Giovanni: «Non siamo ospiti»

Giorgia Meloni insieme a Ignazio La Russa ha cominciato a esternare qualche perplessità e delusione rispetto alla manifestazione che doveva mostrare il centrodestra compatto e unito. Dopo gli attacchi di Mara Carfagna, la partecipazione di Casapound e il tira e molla con Berlusconi, ora a incombere sulla piazza nota per il concerto del Primo Maggio, è una questione estetica. «Fratelli d’Italia, su tutto il territorio nazionale, si sta mobilitando per la grande manifestazione di domani a Piazza San Giovanni» ha dichiarato Giorgia Meloni garantendo che «ci saremo, con le bandiere tricolori, come avevamo promesso e come tutti avevamo annunciato». E arriva il però: «Mi dispiace però dover scoprire a 24 ore dal suo svolgimento, che quella che doveva essere una manifestazione di tutti avrà in realtà i simboli della Lega, addirittura sul palco». Un trattamento sgarbato, «come se fossimo ospiti in casa d’altri, in una piazza che, con passione, abbiamo contribuito a riempire». «Peccato – lamenta Meloni- un’altra occasione persa di dimostrare che siamo compatti, di mettere i sogni del nostro grande popolo prima degli interessi del singolo partito».

(Credits immagine di copertina: ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI