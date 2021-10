Lobby Nera, Giorgia Meloni è invitata a chiarire la questione a Piazzapulita

A un paio d’ore dalla pubblicazione del video di Giorgia Meloni che accusa il mondo giornalistico di lavorare artatamente contro di lei vista l’inchiesta Lobby Nera uscita un paio di giorni prima delle elezioni, arriva la risposta chiara e consisa di Corrado Formigli. L’inchiesta di Fanpage è infatti andata in onda integralmente – chiaro riconoscimento del giornalismo televisivo al giornalismo online – durante l’ultima puntata di Piazzapulita su La7.

Questo ha fatto si che la vicenda avesse l’eco che meritava e comparisse anche su tutti i giornali oltre che in televisione. Un fatto che a Giorgia Meloni non è andato giù e che ha duramente contestato in un video in cui accusa Fanpage, Formigli e i giornalisti di essere persone prive di morale. Il conduttore di Piazzapulita ha deciso di procedere nel più corretto dei modi, invitando la Meloni a Piazzapulita e riservandole ampio spazio per difendersi.

L’invito di Formigli per avere Meloni a Piazzapulita

Giorgia Meloni è invitata giovedì a #Piazzapulita. Ci sarà anche il direttore di @fanpage @fcancellato e torneremo a parlare dell’inchiesta (https://t.co/cgMixpn5Gd). Le porrò delle domande. Ascolteremo le sue risposte. Ci sarà tutto il tempo necessario. Si chiama informazione. https://t.co/duHhXsQl0M — Corrado Formigli (@corradoformigli) October 3, 2021

L’invito è comparso sulla pagine Twitter di Formigli, che ha retwittato il video della Meloni. «Giorgia Meloni è invitata giovedì a #Piazzapulita – afferma – Ci sarà anche il direttore di @fanpage @fcancellato e torneremo a parlare dell’inchiesta». Un faccia a faccia in cui la politica potrà chiedere conto – ma dovrà anche dare conto – dell’inchiesta direttamente al direttore di Fanpage (che intanto ha affermato che consegnerà il girato alla Procura). Rimane da vedere, ora, se la leader di Fratelli d’Italia – dopo tutte le accuse – accetterà di difendersi in prima serata avendo lo spazio che ha domandato.

Meloni deve far valere quello che dice tramite strumenti giuridici

Francesco Cancellato ha giustamente fatto presente – nel corso di un’intervista al Corriere della Sera – che «né il codice deontologico, né il codice civile prevedono un calendario che dica quando uscire». Oltre a sottolineare che il girato sarà acquisito dalla Procura – che ha aperto un fascicolo e indaga in merito – ha giustamente affermato che «se Giorgia Meloni ritiene che l’inchiesta sia stata ‘montata ad arte’, ha tutti gli strumenti giuridici per far valere le sue ragioni».

*aggiornamento*

Giorgia Meloni ha declinato l’offerta rispondendo su Twitter.