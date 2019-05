La candidata di Fratelli d’Italia che si pulisce le scarpe con la maglietta antifascista | VIDEO

Non esattamente il modo giusto per affrontare il dibattito politico degli ultimi giorni

Tanto per abbassare il tono del dibattito politico delle ultime settimane. L’ultima prodezza – risalente a un paio di giorni fa – arriva direttamente da una candidata di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative a Reggio Emilia. Giorgia Manghi ha deciso di diffondere, a dieci giorni dal voto, un video elettorale che sta facendo molto discutere, soprattutto per i simboli che utilizza.

Giorgia Manghi si pulisce le scarpe con una maglietta antifascista

Nelle immagini si vede la candidata di Fratelli d’Italia camminare in un prato e dare l’appuntamento agli elettori per il 26 maggio. Poi all’improvviso si ferma: «Scusatemi, ma in questi giorni di pioggia, camminando tanto, mi si sono sporcate le scarpe. Per fortuna ho trovato un rimedio». A quel punto, Giorgia Manghi estrae dalla borsa una maglietta con il simbolo degli antifascisti. La mostra alla telecamera e poi ci si pulisce le scarpe. Alla fine, la butta in un cestino: «A qualcosa è servita» – è il commento della candidata.

Il messaggio elettorale di Giorgia Manghi

Giorgia Manghi corre nella lista di Roberto Salati, il candidato che unisce il centrodestra da Forza Italia alla Lega, passando appunto per Fratelli d’Italia. Alla fine del suo messaggio politico, spiega: «Il 26 maggio decidi se vuoi avere un’amministrazione che strizza l’occhio ai centrisociali o se avere un’amministrazione a favore della sicurezza e della legalità». Il gesto della candidata ha provocato diverse reazioni, a partire da quelle della stampa locale.

In un momento particolare, in cui il dibattito sui valori dell’antifascismo sta raggiungendo ancora una volta picchi molto elevati (perché continuamente messi in discussione dalle destre sovraniste), l’immagine di una candidata ad avere un ruolo nelle istituzioni che si pulisce le scarpe con una maglietta simbolo dell’antifascismo non è esattamente il modo giusto per affrontare il problema.

