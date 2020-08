Viviana Parisi, a causa del rimorso, lo avrebbe sepolto prima di togliersi la vita

Stanno proseguendo intorno alla zona dei boschi di Caronia (Messina) le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lunedì 3 agosto mentre si trovava con la madre – Viviana Parisi – trovata morta qualche giorno dopo in circostanze ancora da chiarire. Gli investigatori, anche nella giornata di oggi, sono tornati a perlustrare la zona, con l’intervento degli esperti della Scientifica che hanno accompagnato il Procuratore Capo di Patti, che indaga sul caso. Purtroppo, tre le ultime ipotesi investigative, sta emergendo sempre con più forza quella del piccolo morto per l’incidente stradale.

Gli investigatori, seguendo anche quest’ultima pista, hanno perlustrato e ispezionato anche un pozzo nei pressi di un casale che si trova a meno di un chilometro dal luogo in cui è stato ritrovato, sabato 8 agosto, il corpo senza vita di Viviana Parisi, sempre nella zona di Caronia. L’ipotesi – quella peggiore – al vaglio degli inquirenti sarebbe di una donna presa dallo sconforto dopo l’incidente automobilistico sulla Palermo-Messina.

Gioele potrebbe esser morto nell’incidente

Proprio in quello scontro, il piccolo Gioele potrebbe aver perso conoscenza o aver perso la vita. La madre, in preda al dolore, potrebbe aver preso il suo corpo per seppellirlo in quella zona. Per questo motivo, anche nelle ultime ore, le attenzioni della Polizia Scientifica (che sta effettuando anche altri rilievi sull’automobile di Viviana Parisi), si sono concentrate su un casolare all’interno dei boschi di Caronia, nel cui terreno ci sarebbe anche un pozzo.

La famiglia contatta una sensitiva

Mentre proseguono le ricerche, nella speranza che questa ipotesi possa essere smentita da un ritrovamento del piccolo Gioele, la famiglia di Daniele Mondello ha chiesto l’intervento di una sensitiva che ha spiegato come il corpo del bambino – purtroppo privo di vita – non si troverebbe molto distante dal luogo in cui è stata ritrovata Viviana Parisi.

(foto di copertina: da pagina Facebook di Daniele Mondello)