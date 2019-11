Giletti saluta la figlia di Salvini in diretta: «Ciao da zio Massimo»

La scenetta andata in onda a Non è L'Arena

Quando si frequenta, spesso e volentieri, lo stesso identico posto capita di sentirsi parte di una grande famiglia. Anzi, di una vera e propria famiglia allargata. Ed è questo quel che è successo ieri sera a Non è L’Arena, in onda su La7, quando è intervenuto (per l’ennesima volta) il leader della Lega Matteo Salvini in collegamento video con Massimo Giletti. Un’intervista in solitaria (senza altre persone ad accendere il contraddittorio, escluso il conduttore) partita con il saluto alla piccola figlia del leader della Lega.

La bambina, sei anni, riceve il classico e tenero saluto del padre che – come sottolineato dallo stesso Matteo Salvini – si ritrova ospite ancora una volta di Non è l’Arena. Al bacione del papà, si aggiunge il saluto di un Massimo Giletti che, giocando proprio sulla questione dell’ennesima presenza del leader della Lega, si dice parte di una famiglia ormai allargata. Per questo motivo, anche lui, si sente in dovere di salutare la piccola e lo fa così: «Un saluto dallo zio Giletti» (come si può vedere attorno al minuto 29’20” del video pubblicato da La7).

Zio Giletti saluta la figlia di Salvini

L’intervista poi va avanti senza troppo contraddittorio e, come sottolineato dai social, il tutto era molto prevedibile per via delle posizioni prese – negli ultimi tempi – dal giornalista e conduttore di Non è L’Arena. Insomma, per l’ennesima volta è andata in onda una pagina televisiva di libera propaganda di Matteo Salvini a cui, per esempio, non è stato chiesto di spiegare cosa stesse facendo o pensando la Lega quanto – nel corso dello scorso Esecutivo, in cui era alla guida condivisa del Paese con il Movimento 5 Stelle – la situazione ex Ilva era tutt’altro che chiara.

Niente parenti serpenti

Ma domande su questo non sono state fatte e si è data solamente l’opportunità di esprimere legittime critiche al governo attuale. La famiglia allargata, dunque, per il momento non ha in seno quei parenti serpenti e Matteo Salvini continua avere libero accesso alla loro casa, senza alcun tipo di contraddittorio.

(foto di copertina: frame video diretta Non è l’Arena, su La7)