Si è sposato Gianpi Tarantini, l’ex Golden boy di Berlusconi

Clamoroso. In silenzio, alle Terme di Caracalla, Gianpaolo Tarantini ha sposato la sua nuova compagna Allegra, dalla quale ha avuto un figlio. Gianni – al centro di una serie di processi, in totale nove, alcuni chiusi altri ancora aperti – ha anche scontato tre anni e tre mesi per una condanna per bancarotta fraudolenta, poi ha scelto di collaborare e ha ottenuto la libertà che ha scelto di vivere a Cortina d’Ampezzo. Qui vive Allegra Zingone, sua moglie oggi, lui lavora presso la società America Industries, dove ogni tanto si affaccia nel negozio nella centralissima Cortina.

