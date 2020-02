Il ruolo di Gianni Morandi nel film premio Oscar Parasite

In alcune scene della pellicola, la colonna sonora è In ginocchio da te di Gianni Morandi

In una notte degli Oscar che, lo si sapeva già, aveva escluso gli italiani da qualsiasi possibilità anche solo di concorrere per una nomination, occorre aggrapparsi a tutto pur di vedere un po’ di tricolore nel grande spettacolo dell’Academy. E allora perché non andare a rispolverare quella macchia di italianità che riguarda proprio il trionfatore della serata, ovvero il film Parasite, prima pellicola non in lingua inglese a ottenere la statuetta di miglior film? Perché non ricordare a tutti che, nelle scene clou, la colonna sonora che accompagna il film è la canzone In ginocchio da te di Gianni Morandi?

LEGGI ANCHE > Parasite cambia la storia degli Oscar: è il primo film non in lingua inglese a diventare miglior film

Gianni Morandi e la sua In ginocchio da te nel film premio Oscar Parasite

Il cantante simbolo della musica italiana non aveva mancato di ricordarlo nella giornata di ieri, con un post su Facebook, il social network che più ama e che lo ha reso un vero e proprio influencer, soprattutto per la frequenza con cui risponde ai suoi followers, anche con le frasi più semplici.

«Nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, saranno consegnati i premi OSCAR, al Dolby Theater di Los Angeles – ha scritto Gianni Morandi -. Nelle nomination per il miglior film c’è anche PARASITE, un film coreano, che ha nella sua colonna sonora, una canzone italiana. Guardate qualche immagine e ascoltate la canzone che io conosco bene…».

Attenzione a confondere i piani, però. Il fatto che una canzone di Gianni Morandi si trovi all’interno di un film che ha vinto il premio Oscar non significa automaticamente – per una sorta di proprietà transitiva – che anche Gianni Morandi abbia vinto un Oscar. Ci sarebbe un’apposita categoria per questo (miglior colonna sonora) e, inoltre, non è una canzone originale realizzata appositamente per la pellicola in questione. L’entusiasmo è comprensibile, soprattutto sui social network. Ma occorre sempre ricondurlo nella giusta dimensione.