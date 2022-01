«Buongiorno a tutti. Colgo quest’occasione di una voce al femminile come Presidente della Repubblica e mi candido ufficialmente alla presidenza della Repubblica Italiana». Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo ufficiale Instagram, Gianna Nannini ha annunciato ufficialmente di voler essere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale.

LEGGI ANCHE –> Le sterili polemiche sull’ultimo video di Nannini

Quanto c’è di vero nelle parole della rockstar senese? Che sia una semplice provocazione, oppure la 67enne sta veramente puntando al gradino più alto del podio? Nelle storie che ha pubblicato, Gianna Nannini non ha fatto trapelare alcuna espressione goliardica. Al contrario, sembra essere fermamente convinta di ciò che sta dicendo.

Quello di una donna al Quirinale è altresì un tema assai dibattuto in queste ore, prima del voto alla Camera dei Deputati previsto per il prossimo 24 gennaio. Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle ore 15, per eleggere il presidente della Repubblica. «Ho convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica il 24 gennaio alle ore 15. L’avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi». Così il presidente della Camera Roberto Fico su Facebook. «Nelle prossime due settimane, all’attività ordinaria della Camera si affiancherà quella di preparazione al voto. Siamo al lavoro insieme al collegio dei questori per definire l’organizzazione e le misure per garantire la piena operatività e sicurezza del voto», ha assicurato Fico.

Nei giorni scorsi è uscito il nuovo singolo ‘Diamante’ di Gianna Nannini feat. Francesco De Gregori, un duetto intenso sull’iconica canzone con testo di Francesco De Gregori e musica di Zucchero, Mino Vergnaghi e Matteo Saggese. E allora viene da chiedersi: quella di Gianna Nannini è stato solo un espediente per far parlare di sé o c’era effettivamente del vero dietro alle sue parole? Ai posteri l’ardua sentenza.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]