La storia di Gianluca Pistore e il suo eBook sul Coronavirus ‘nemico invisibile’ bloccato da Amazon Kindle

La storia di Gianluca Pistore rappresenta uno dei più evidenti controsensi del web e del commercio online. Il giovane divulgatore scientifico ha scritto e pubblicato un libro dal titolo ‘Coronavirus: la Terza Guerra Mondiale è contro un nemico invisibile’. Un testo in cui si parla di aspetti scientifici, medici, biologici e anche sociali con la prefazione del dottor Salvo Di Grazia e l’introduzione curata da Walter Ricciardi. Insomma, figure di spicco che hanno messo il loro incipit su questo lavoro che, però, è stato sospeso da Amazon Kindle. Da sabato mattina, infatti, la versione eBook non è più disponibile per la vendita perché il colosso di e-commerce sostiene di voler offrire ai propri clienti solamente ‘fonti verificate’. Dov’è il paradosso? Tra i libri venduti in formato digitale troviamo titoli come il Manifesto del Terrapiattismo.

«Il libro è stato messo in vendita lo scorso 8 maggio – ha raccontato Gianluca Pistore a Giornalettismo -. Sabato mattina (16 maggio, ndr) ho ricevuto una e-mail in cui Amazon mi annunciava la sospensione delle vendite del mio libro in formato eBook. Il motivo? Vogliono offrire ai clienti solamente ‘fonti ufficiali’». Il giovane divulgatore scientifico ha sottolineato come sia nelle facoltà di Amazon sospendere la vendita di un prodotto. Non c’è stata, infatti, alcuna violazione di un accordo.

Gianluca Pistore e il suo eBook censurato da Amazon Kindle

«Le fake news non si combattono con la censura e parlare di ‘fonti ufficiali’ rischia di condurre a una deriva – ha proseguito Gianluca Pistore -. A questo punto dovrebbero essere pubblicati solo testi unici dell’Oms, o dell’Istituto Superiore di Sanità. Perché non possono essere considerate fonti ufficiali neanche i pareri dei singoli medici o scienziati. Nel mio libro, cito studi pubblicati su riviste di prestigio come Lancet». Il controsenso è servito e che si sia arrivati a un paradosso insormontabile lo dimostrano altre due questioni.

Il terrapiattismo è una fonte ufficiale?

Facendo una rapida ricerca su Amazon, troviamo testi in vendita – in formato eBook – come il Manifesto del terrapiattismo, con teorie non scientifiche e – soprattutto – mai dimostrate. Eppure libri simili sono ancora in vendita. Insomma, parlare di ‘solo fonti ufficiali’ e poi trovarsi di fronte a questi documenti sembra essere un vero controsenso. Il secondo aspetto arriva dalla versione cartacea di ‘Coronavirus: la Terza Guerra Mondiale è contro un nemico invisibile’. Il libro ‘fisico’ di Gianluca Pistore è, infatti, in vendita, a differenza della versione digitale. E i risultati sono evidenti: 26° nella classifica dei libri più venduti in Italia (alla data di sabato 16 maggio) e 1° nella graduatorio dei testi che parlano di Sanità.

«Ho mandato diverse mail all’assistenza di Amazon, senza ancora ricevere una risposta e una spiegazione – ha proseguito il giovane divulgatore scientifico a GTT -. Per fortuna le vendite del libro cartaceo vanno molto bene, come si nota anche dalle recensioni e dai commenti di molti medici che hanno letto il mio testo». Ora si attende una replica di Amazon che dovrà fornire una spiegazione meno vacua rispetto a quella data in quella unica mail.