È morto Giampaolo Pansa, noi vogliamo ricordarlo con il suo articolo sul Vajont

Giampaolo Pansa, dopo un ricovero di alcuni mesi a causa di una malattia che lo aveva provato, è moto all’età di 84 anni. Uno dei pionieri del giornalismo italiano, inviato per La Stampa, Il Giorno, Libero, Il Giornale, Il Corriere dell Sera e Repubblica – di cui era stato anche vicedirettore – nell’ultimo periodo della sua vita aveva esercitato la sua professione giornalistica per il portale di news TPI, dove aveva provato a far rivivere anche una sua celebre rubrica, il Bestiario.

Giampaolo Pansa è morto

Proprio Il Bestiario era stato un luogo privilegiato dell’attività giornalistica di Giampaolo Pansa: uno spazio irriverente, all’interno del quale inseriva la sua tagliente critica sull’attualità. Nell’ultimo periodo, in seguito alla pubblicazione dell’opera saggistica, Il sangue dei vinti (in cui affrontava il periodo della resistenza con uno sguardo critico e sin troppo severo), è stato oggetto di critiche per il suo revisionismo su quel particolare momento di transizione della società italiana.

Il nostro ricordo di Giampaolo Pansa

Ben lontani dal voler sollevare polemiche su questo aspetto, ci limitiamo a ricordare Giampaolo Pansa con quello che, per comune sentire, è considerato uno degli articoli di cronaca italiana più intensi degli ultimi anni, con un attacco che è rimasto scolpito nella storia. Quel scrivo da un paese che non esiste più può essere considerato una sorta di manifesto e di titolo per un reportage che ha fatto scuola. Era il 1963 e si era appena consumato il disastro del Vajont. Due giorni dopo la tragedia, Giampaolo Pansa scriveva questo dalle colonne de La Stampa: