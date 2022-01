Quali sono gli ostacoli tra la Germania e il blocco di Telegram

Janosch Delcker, esperto di tecnologia e corrispondente della Deutsche Welle, ha messo in fila una serie di perplessità su Twitter relativamente all’opzione paventata dalle istituzioni tedesche. Innanzitutto, ci sarebbero dei problemi di natura tecnica.

It made headlines when Germany’s interior minister threatened to block Telegram, as a last resort.

So, will Berlin shut down Telegram?

My reporting suggests: No, it won’t — with almost absolute certainty.

And there are three key reasons, why: pic.twitter.com/f1zdnFIQYB

— Janosch Delcker (@JanoschDelcker) January 20, 2022