Gentiloni invoca la fortuna sul Consiglio europeo anche se è venerdì 17

Paolo Gentiloni non vuole sentire parlare di scaramanzia. E allora non è un problema se uno dei vertici più delicati e complessi degli ultimi anni prende il via di venerdì 17. Anzi, paradossalmente potrebbe essere di buon auspicio: «Oggi il vertice dei Paesi europei sulla proposta della Commissione Next Generation Eu (il piano di aiuti). Coraggio, ambizione, unità. E un po’ di fortuna, venerdì 17», ha scritto su Twitter il Commissario europeo.

LEGGI ANCHE –> Gentiloni vuole modificare il patto di stabilità europeo entro il 2020

Oggi il vertice dei paesi europei sulla proposta della Commissione #NextGenerationEu. Coraggio, ambizione, unità. E un po’ di fortuna #venerdi17 — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) July 17, 2020

Già, perché proprio oggi, venerdì 17 luglio 2020, è iniziato a Bruxelles il vertice per tentare di trovare un accordo sul piano straordinario anti-crisi. L’esito del Consiglio europeo – il primo con i leader presenti di persona dopo mesi di teleconferenze imposte dal lockdown causato dall’emergenza coronavirus – è quantomai incerto. Tanto che ancor prima dell’inizio regna una buona dose di pessimismo: «Le trattative saranno molto, molto difficili», ha ammesso candidamente la cancelliera tedesca Angela Merkel. Sulla stessa linea d’onda il premier olandese Mark Rutte: «Vedo poco meno del 50% di possibilità di raggiungere un accordo sul Recovery Fund entro domenica. È ancora possibile raggiungere un compromesso a questo vertice, ma ci aspetta un duro lavoro», ha aggiunto Rutte, sottolineando la sua ferma intenzione di vedere le riforme in cambio degli aiuti. Più possibilista, invece, è apparsa Ursula von der Leyen, per nulla ‘spaventata’ dal venerdì 17: «Dobbiamo superare questa crisi ed emergere più forti da questa crisi. Tutti i pezzi necessari per un accordo sono sul tavolo. Una soluzione è possibile. Molto è in gioco, ed una soluzione è quella che si aspettano i nostri cittadini da noi. Con next generation Eu e un convincente quadro finanziario europeo abbiamo la possibilità non solo di superare la crisi ma anche di modernizzare il nostro mercato interno e la nostra unione e portare avanti il green deal e la digitalizzazione», ha detto la presidente della Commissione europea arrivando al Consiglio europeo.