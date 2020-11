Continua la fuga di chi ha lavorato con Genovese: ma sarà vera?

Secondo le nostri fonti “Abiby” era nata per far “lavorare” in primis la fidanzata di Genovese, Sarah. Notizia che non può essere smentita. È lei che incontra l’influencer Giulia Salemi, lo scorso 26 giugno, per proporle un contratto per la linea beauty, trattativa che poi non è andato a buon fine. Sempre Sarah era presente al party di “Abiby”, come potete veder in queste immagini esclusive di Giornalettismo seduta al tavolo con influencer da contrattualizzare. Quindi si potrebbe supporre che Genovese avesse investito in questa attività anche e per conto della sua compagna, seduta di spalle nel video con top nero, spalle aperte e fiocco viola in testa. Insieme con lei alcune influencer invitate per l’occasione.