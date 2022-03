Le aziende twittano sulla Giornata Internazionale della Donna, il bot risponde con i dati sulla disparità salariale

Oggi è la Giornata Internazionale della Donna e in molti, sui social, producono contenuti che vadano a celebrare la ricorrenza. Non fanno eccezione le aziende del Regno Unito, che esaltano le loro lavoratrici e le donne in generale, ma che non hanno fatto i conti – nella giornata di oggi – con la pagina Twitter Gender Pay Gap Bot. Partiamo dalle basi: nel Regno Unito ogni azienda che ha più di 250 dipendenti sono tenute, per legge, a rendere pubblici i dati relativi al divario salariale di genere. Si tratta di una pratica non aggirabile, pena multe e problemi in tribunale.

LEGGI ANCHE >>> Il filtro open source di Google contro le molestie ai giornalisti

Gender Pay Gap Bot blasta le aziende UK che pubblicano sulla Festa Internazionale della Donna

Basta andare sulla pagine Twitter in questione per vedere l’incredibile numero di post prodotti oggi – uno a distanza di una manciata di minuti dall’altro – che retwittano ciò che è stato scritto sul tema dalle varie aziende aggiungendo il dato sul divario salariale. Anche la bio della pagina indica l’azione che sta compiendo: «Employers, if you tweet about International Women’s Day, I’ll retweet your gender pay gap 👀». I dati pubblicati regolarmente sul database del governo britannico, quindi, vengono abbinati ai messaggi che le singole aziende lanciano col risultato che – se c’è un divario più o meno grande – il tweet dell’azienda in questione perde totalmente di credibilità.

The Verge – che ha segnalato per primo la valanga di tweet generati oggi – ha incrociato i dati forniti dal bot e quelli presenti sul sito governativo dedicato confermando che sono tutti accurati e corrispondenti. Alcune aziende che sono finite preda della pagina hanno scelto di cancellare i tweet presi e “sfatati” tramite snocciolamento dati.

In this organisation, women’s median hourly pay is 22.5% lower than men’s. https://t.co/kZnMBD0ILU — Gender Pay Gap Bot (@PayGapApp) March 8, 2022

In this organisation, women’s median hourly pay is 30% lower than men’s. https://t.co/EPzBHL541u — Gender Pay Gap Bot (@PayGapApp) March 8, 2022