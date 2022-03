La storia della censura a Ivan Urgant, il conduttore del più famoso show televisivo in Russia

«Pausa e dolore. No alle guerra». Questo recita l’ultimo post pubblicato sui social (su Instagram, nel dettaglio) da parte di Ivan Urgant. L’uomo è un famosissimo conduttore – noto anche in Italia per le parodie di “Ciao2020” e “Ciao2021” – della trasmissione che andava in onda su Pervyj Kanal – il Primo canale russo – che portava il suo nome: “Evening Urgant”. Parliamo al passato perché proprio dopo la pubblicazione di quel post, il suo programma è sparito dai palinsesti delle televisione russa. E non vi è più traccia degli estratte della trasmissione neanche su Youtube.

LEGGI ANCHE > La bufala filo-russa dell’invasione dell’Ucraina per bloccare “agenti patogeni” e scongiurare un’altra pandemia

Un giallo iniziato lo scorso 24 febbraio, quando Ivan Urgant aveva pubblicato una foto sul suo profilo Instagram: un’immagine completamente nera, in segno di lutto a simboleggiare tutto il proprio dissenso nei confronti della decisione del Cremlino di invadere l’Ucraina, bombardarla e iniziare una guerra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Иван Ургант (@urgantcom)

Un’immagine e un messaggio pubblicati poche ore dopo la notizia dell’inizio dell’invasione, in quell’alba di giovedì 24 febbraio. E da quel momento il silenzio assoluto rotto solamente, 24 ore dopo, da un tweet dal profilo social ufficiale della trasmissione.

Всем нашим зрителям, взволнованным отсутствием передачи в эфире, спешим сообщить о том, что мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками. До скорой встречи в эфире! pic.twitter.com/qmafckp7z1 — Вечерний Ургант (@Urgant_Show) February 25, 2022

«A tutti i nostri telespettatori, preoccupati per la mancata trasmissione in onda, ci affrettiamo ad informarvi che ci siamo presi un timeout di alcuni giorni. I redattori del programma televisivo stanno lavorando come al solito alle versioni future. A presto in onda!»

Ivan Urgant, il giallo delle censura del conduttore russo

Un “a presto” che non è mai arrivato. Al posto dello show di Ivan Urgant, infatti, sono stati mandati in onda concerti, immagini patriottiche e trasmissioni a tema cucina. Il ritorno in diretta era previsto per il 28 febbraio, ma non è stato così. Anzi, il mistero sulla censura dello show si è intensificato nel corso degli ultimi giorni. Scorrendo sui profili social del programma, infatti, compare un link che riporta a quello che era il canale Youtube che mostrava gli spezzoni del suo show. Cliccando, però, si viene rimandati a queste due pagine (la prima relativa a un video nel dettaglio, la seconda all’intero canale).

I contenuti, dunque, risultano esser stati rimossi anche dalla piattaforma Youtube. E, almeno per l’Italia, il canale dell’Evening Urgant Show risulta non essere più disponibile. Il tutto dopo che il conduttore ha espresso il suo parere contrario alla guerra.