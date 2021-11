Gb, vietati gli annunci di chirurgia estetica ai minorenni

Le pubblicità per interventi di chirurgia estetica progettati per modificare l’aspetto fisico di una persona devono essere bandite dal prendere di mira i minori di 18 anni. È quanto riporta il sito online della Bbc.



L’organismo di vigilanza sulla pubblicità del Regno Unito ha affermato che le regole entreranno in vigore a partire da maggio del prossimo anno. Significa che le aziende non potranno più pubblicizzare procedure come l’aumento del seno e l’operazione al naso attraverso i media che attireranno i minori di 18 anni. Ciò include programmi TV e social media rivolti direttamente ai minorenni. È illegale eseguire procedure cosmetiche sui minori di 18 anni, ma in precedenza non c’erano restrizioni sulla pubblicità per loro.

La decisione arriva dopo una consultazione del Committee for Advertising Practice (CAP), che scrive le regole che tutti gli inserzionisti britannici devono seguire. C’erano preoccupazioni per il potenziale danno della pubblicità di chirurgia estetica rivolta a bambini e giovani, come pressioni sull’immagine corporea e problemi di salute mentale, nonché i rischi e le potenziali complicazioni delle procedure. Il Comitato ha affermato che le prove hanno contribuito a un “quadro sempre più chiaro” che i bambini e i giovani sono vulnerabili alle pressioni dell’immagine corporea. Il direttore del CAP, Shahriar Coupal, ha dichiarato: «A causa dei rischi delle procedure di intervento cosmetico e del potenziale fascino di questi servizi per i giovani alle prese con problemi di fiducia nel corpo, è importante impostare l’asticella necessariamente in alto in termini di marketing». Le pubblicità di cibo spazzatura in TV saranno bandite prima delle 21. Il divieto copre anche filler dermici e trattamenti di ringiovanimento della pelle come trattamenti iniettabili, peeling chimici e trattamenti laser o con luce e prodotti per lo sbiancamento dei denti.

