Di Maio colpito da un gavettone durante un comizio in Campania | VIDEO

Sorpresa bagnata per Luigi Di Maio durante un comizio elettorale nella cittadina di Massimo Troisi, San Giorgio a Cremano (Napoli) in Campania. Il gavettone a Di Maio che si è preso in testa il ministro è stato firmato con i cellulari e i video sono finiti in rete, diventando virali tra i commenti ironici. Di Maio si trovata tra la folla per sostenere pubblicamente la candidatura di una esponente della politica locale.

LEGGI ANCHE >>> Di Maio «rabbrividisce» perché al governo potevano esserci i negazionisti del coronavirus

Il video del gavettone a Di Maio

Attacco fascista contro Di Maio! San Giorgio a Cremano (Campania), Di Maio viene accolto con una secchiata d’acqua fredda proveniente dal palazzo sopra al gazebo. #IoVotoNo #RadioSavana pic.twitter.com/DwxwlRwU3Q — RadioSavana (@RadioSavana) September 15, 2020

Nel video si vede Di Maio intento a incontrare i cittadini e a fare selfie. A un certo punto dall’alto arriva una secchiata d’acqua che lascia il ministro sorpreso e bagnato mentre si stava avvicinando a uno degli stand. La secchiata d’acqua, arrivata molto probabilmente da uno dei palazzi che circondavano il luogo del comizio, ha lasciato Di Maio sorpreso e bagnato ma non gli ha impedito di proseguire.

Sui social esplode l’ironia

Per il gavettone a Di Maio è esplosa l’ironia degli utenti, con RadioSavana che parla di «Attacco fascista contro Di Maio!». C’è anche chi parla dell’ignobiltà di un gesto del genere, che andrebbe fatto quando in Italia siamo sotto zero e non con il gran caldo estivo di questi giorni.

Giggino colpito da un gavettone.

Gli mancava il 10 per fare il 100% d’acqua.

La situazione è fluida #DiMaio #16settembre — LaClaude🌺 (@LaclaudMarti) September 16, 2020