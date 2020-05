Galli difende Bertolaso sull’ospedale in Fiera: «Se c’è una responsabilità non è certo la sua»

Non è certo colpa di Bertolaso. Questo il pensiero di Massimo Galli espresso a Otto e Mezzo. L’infettivologo del Sacco di Milano, ospite di Otto e Mezzo (La7), è stato interrogato da Lilli Gruber su quel che è accaduto con l’Ospedale in Fiera. Secondo il medico, non si possono cercare responsabilità in chi è stato chiamato per realizzare la struttura. Anzi, a lui andrebbero fatti i complimenti per i tempi ristretti in cui è riuscito a organizzare il tutto. Poi, però, commentando anche quanto accaduto giovedì a Montecitorio, ha detto che se ci sarà una responsabilità andrà ricercata in chi lo ha chiamato e ha amministrato il tutto. Insomma, Galli difende Bertolaso e invita a concentrare l’attenzione su altro.

«Così mi mette nei pasticci», ha esordito Massimo Galli nella sua risposta. Poi ha sottolineato come «alcune situazioni verranno giudicate dalla storia, non credo sia utile in questo momento creare scontri . Se non si litiga, meglio, ci sarà modo a tempo debito, Bertolaso è stato chiamato e l’ha fatto». E, secondo l’infettivologo del Sacco, lo ha fatto bene e in tempi rapidissimi.

Galli difende Bertolaso dalle accuse per l’ospedale Milano Fiera

Sulla situazione in Lombardia, però, lo stesso Massimo Galli sottolinea come siano state evidenti alcune criticità nella gestione dell’emergenza. E, anche su questo tema, la storia darà un giudizio. Ma per l’infettivologo, non è ancora il momento per tirare le somme, sottolineando come i dati siano in miglioramento e si possa essere ottimisti, senza abbassare la guardia.

Le sceneggiate in Parlamento

Massimo Galli difende Bertolaso, muove critiche parziali sulla gestione del Coronavirus in Lombardia e sottolinea anche come quel che è successo giovedì alla Camera, con i deputati della Lega che hanno creato un vero e proprio assembramento al chiuso occupando l’emiciclo per protestare contro le parole del deputato M5S Ricciardi, siano l’esatto emblema di come la politica non sia in grado di dare il buon esempio ai cittadini.

