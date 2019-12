Salvini confonde Strasburgo con Bruxelles

Prima la geografia! La Lega, per continuare a sottolineare la propria battaglia sulla difesa delle radici cristiane dell’Italia (e dell’Europa) ha organizzato nei giorni scorsi un flash mob internazionale. I 28 europarlamentari del Carroccio hanno manifestato all’interno delle stanze dell’Eurocamera di Strasburgo mostrando le immagine del presepe davanti alla plenaria del Parlamento Europeo. Una scelta simbolica in un luogo simbolo della UE. Il leader della Lega, nel tentativo di omaggiare il comportamento dei suoi uomini e donne, è però inciampato sulle ‘istituzioni’: la gaffe Salvini è servita, scambiando Strasburgo per Bruxelles.

LEGGI ANCHE > La bufala di Salvini sul governo «che fa diventare il centenario del PCI una festa nazionale»

Nelle scorse settimane il segretario del Carroccio si era già reso protagonista di una polemica sul presepe all’interno di una scuola dell’infanzia di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. In quella rappresentazione, infatti, compariva un Gesù bambino nero, per simboleggiare la sofferenza dei migranti. La polemica di Salvini, però, si era concentrata sull’assenza di Maria e Giuseppe. Insomma, la difesa della Sacra Famiglia e di quella che, per lui, è la famiglia tradizionale.

Gaffe Salvini, scambia Strasburgo per Bruxelles

Il Carroccio ha continuato a portare avanti le proprie battaglie sul presepe nelle scuole e la mobilitazione ha varcato i confini italiani, arrivando fino all’EuroCamera di Strasburgo. E il leader della Lega ha voluto omaggiare i suoi 28 prodi che hanno portato nella UE il loro flash mob.

La geografia Europea

Sicuramente non è stato il segretario della Lega a organizzare questo flash mob, dato che secondo lui la manifestazione pacifica è andata in scena a Bruxelles. Ma la gaffe Salvini è geografica: il luogo deputato, come riporta anche bufale.net, era Strasburgo come testimoniato dalla vasta testimonianza fotografica condivisa dalla delegazione leghista del Gruppo Identità e Democrazia su Facebook.

(foto di copertina: da pagina Facebook di Matteo Salvini)