A cosa servono e come utilizzare le funzionalità nascoste di Twitter

Twitter è il social network più utilizzato dagli utenti che vogliono essere costantemente aggiornati sulle notizie riguardanti ogni zona del mondo o sulle Tendenze, che sono la caratteristica principale della piattaforma. Ci sono però delle funzionalità nascoste che ogni utente potrebbe utilizzare per rendere la piattaforma più in linea con le proprie esigenze e per migliorare in generale la propria esperienza su Twitter.

Le Liste: a cosa servono e come utilizzarle?

Di solito su Twitter ogni utente segue un numero elevato di profili che pubblicano più di un paio di tweet al giorno. Perdersi un tweet che avremmo voluto leggere quindi è molto facile e per ovviare a questo problema è possibile creare delle liste, una o più di una, di account di cui si desidera vedere i tweet regolarmente. Per farlo dallo smartphone basta cliccare sulla propria icona e nel menu selezionare l’opzione Liste e scegliere se rendere privata o meno la lista. Oltre a creare una propria lista, si può anche essere aggiunti alla lista creata da un altro utente.

Le funzionalità nascoste di Twitter sulla messaggistica e l’utilizzo dei dati

Tramite la sezione Impostazioni e Privacy è possibile modificare le proprie preferenze riguardo ai messaggi diretti, per esempio decidendo di disabilitare le conferme di lettura.

Alcune funzionalità predefinite di Twitter possono richiedere un ingente utilizzo di dati, ma è possibile modificare le proprie preferenze a riguardo, sempre attraverso la sezione Impostazioni e privacy. Per esempio, attivando l’impostazione Risparmio dati, i video non vengono riprodotti automaticamente e le immagini vengono scaricate in modalità più bassa.

Altre funzionalità nascoste riguardano la possibilità di svuotare la cache dell’app twitter correlata al proprio account al fine di rendere più funzionale l’app; la possibilità di ascoltare Twitter Spaces dal computer e non dallo smartphone, anche se Twitter Spaces è primariamente pensata per il secondo. Un’altra funzionalità consente di condividere il proprio account Twitter con altre persone tramite un QR code, una funzione prevista anche da altre piattaforme come Instagram. Le persone possono scansionare il codice per essere reindirizzate sull’account correlato. Per ottenere il QR code correlato al proprio account basta cliccare sulla propria icona per aprire il menù e poi in basso a destra sull’icona del QR code.