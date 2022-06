Quelli che ti propongono un frigorifero SMEG a 2 euro e invece ti rubano i dati personali

Un frigorifero SMEG a 2 euro, in luogo dei quasi 900 euro del suo modello base. Ovviamente, non può essere un prezzo competitivo, né a disposizione sul mercato. Eppure, ci sono diverse persone vittime di questa vera e propria truffa che si è diffusa attraverso i social network. «Congratulazioni!! – si legge in un messaggio – Smeg lancia la vendita di una edizione limitata di un frigorifero 50’s Style per celebrare l’apertura del suo nuovo negozio online in Italia. 500 pezzi sono già disponibili. Sei stato selezionato come partecipante di un’offerta promozionale di Smeg, hai l’opportunità di ottenere l’edizione unica e speciale del frigo al prezzo di 2 euro».

Frigorifero SMEG, la truffa a due euro

In realtà, cliccando su questo annuncio, si è indirizzati a un modulo online da compilare con i propri dati personali. Il tema è proprio questo: con la scusa – e l’esca – di un affare imperdibile (quello di ottenere un pezzo di arredamento di design a un costo davvero irrisorio), si cerca di carpire dei dati personali degli utenti da utilizzare per ulteriori truffe ai danni degli stessi. È una tecnica sempre più diffusa, sulla quale stiamo cercando di sensibilizzare la nostra utenza.

Tuttavia, questa volta, i truffatori hanno trovato pane per i loro denti. La SMEG, infatti, ha annunciato di voler procedere, contattando le autorità competenti: «Dichiariamo di non essere assolutamente coinvolti – scrivono da SMEG – nella promozione e di essersi anzi attivata presso le autorità preposte per tutelare il proprio marchio ma anche i diritti dei clienti». Diverse le segnalazioni pervenute in azienda. Numerose a tal punto da portare la SMEG ad avvisare la polizia postale di quanto stava accadendo.