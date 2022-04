I truffatori falsificano Amazon Prime Video (e ti fanno pagare pensando che sia quello vero)

Nuova truffa tramite Amazon Prime Video: la diffusione di Internet ha anche i suoi lati negativi. Questa volta i criminali del web hanno falsificato il servizio di streaming di Amazon, Prime Video, sottraendo illegalmente denaro agli utenti, che credevano di iscriversi realmente alla piattaforma. Mashable ha parlato con una vittima di questa attività criminale, che è stata recentemente truffata per la somma di $ 700. L’utente stava semplicemente tentando di caricare il servizio Amazon Prime Video sulla propria smart TV quando ha ricevuto un messaggio su un «problema di connettività Internet».

Leggi anche > Amazon Prime Video ha sospeso lo streaming in Russia e Bielorussia

Truffa Amazon Prime Video: i criminali falsificano la piattaforma per rubare denaro agli utenti online

Le truffe online si moltiplicano e, dunque, il consiglio è sempre quello di verificare, quando si ha un sospetto circa la legittimità dell’operazione che si sta compiendo online, di visitare il sito web della piattaforma per delucidazioni in merito. Già in passato la piattaforma Amazon è stata utilizzata da truffatori online: si ricordi quando gruppi e canali Telegram truffarono centinaia di utenti garantendo loro, dietro pagamento, la consegna di falsi Green Pass in cambio di bitcoin, buoni Amazon, buoni Zalando. Se ora ricevi un messaggio, come quello che ha ricevuto la vittima intervistata da Mashable, sulla tua smart TV ed il solo e semplice riavvio del modem non risolve il problema, ti consigliamo di seguire la richiesta che apparirà sulla schermata di Amazon e che consiglia di visitare il proprio portale online per ulteriori suggerimenti per la risoluzione dei problemi. Inserendo quell’URL direttamente nel tuo browser web, verrai inoltrato a una pagina di supporto ufficiale di Amazon. Purtroppo, non tutti gli utenti seguono questa procedura e, anzi, molti di questi inseriscono gli URL come «query di ricerca» in Google, offrendosi così ai truffatori. Questi ultimi, infatti, saranno stati abili a creare precedentemente una falsa pagina web così somigliante a quella vera di Amazon, che convincerà gli utenti che si tratti proprio della piattaforma ufficiale. Queste pagine truffaldine sono, poi, ottimizzate in modo tale da aprire in alto nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca degli utenti. Così, i criminali sono pronti a sottrarre il denaro dalle loro vittime.

In questo caso, la vittima che ha raccontato la sua esperienza a Mashable, ha dichiarato di aver inserito il vero URL di Amazon nella barra di ricerca su Google e di aver cliccato su una pagina trovata su «www.gjit.online/tvmounting.php». Il sito Web principale che si trova su «www.Gjit.online» pareva essere un servizio di sviluppo di siti Web, peccato che quell’URL trovato nella ricerca di Google fosse molto diverso dal resto del sito web. Nella pagina si legge: «registra la tua TV o dispositivi compatibili» e, ancora, «Inserisci il codice mostrato sulla tua TV o dispositivo per registrarlo con il tuo account Prime». Da qui, ci sono due possibili modi in cui gli utenti potrebbero essere truffati. Per la vittima che riscontra un problema separato di «connettività a Internet», infatti, c’è anche un numero 1-888 nella parte alta della pagina che sembrerebbe un valido contatto dell’assistenza Amazon. Se, invece, l’utente dovesse continuare inserendo un codice, verrebbe reindirizzato ad una pagina con la scritta «Congratulazioni! Clicca qui per attivare Prime». La pagina truffaldina utilizza la grafica di Amazon, ma guardando con attenzione l’URL, si nota che l’utente è stato indirizzato a un altro sito Web situato su «rokgwebsolution.com». È bene, dunque, prestare molta attenzione ai siti web che si visitano ed evitare di cliccare sui link provenienti da pagine sconosciute.