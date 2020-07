Francia, si dimette il premier Edouard Philippe

Terremoto in Francia. Il premier Edouard Philippe ha presentato le dimissioni insieme a tutto il governo. Lo ha annunciato l’Eliseo, precisando che la decisione ha effetto immediato. Il presidente Emmanuel Macron è ora al lavoro per una nuova squadra di governo, che potrebbe vedere la luce entro mercoledì 8 luglio, quando è previsto il prossimo Consiglio dei ministri. «Oggi Edouard Philippe ha presentato le dimissioni del governo al Presidente della Repubblica, che le ha accettate. Assicura, con i membri del governo, la gestione degli affari correnti fino alla nomina del nuovo governo», ha dichiarato la presidenza in un breve comunicato. L’obiettivo di Macron è adesso quello di individuare e definire una squadra che risponda alle nuove priorità politiche e che riesca a superare il vaglio dell’Alta Autorità per la trasparenza della vita pubblica (Hatvp). Quanto a Edouard Philippe, è probabile che ritorni a Le Havre, dove è stato ampiamente rieletto nel secondo turno delle elezioni comunali. Proprio nella giornata di domani, sabato 4 luglio 2020, è prevista la riunione del consiglio comunale per scegliere il sindaco.

LEGGI ANCHE –> Il ‘fedelissimo’ di Macron si ritira dalla corsa a sindaco di Parigi dopo la diffusione di un suo video ‘intimo’

Chi è Edouard Philippe

Nato a Rouen il 28 novembre 1970, Edouard Philippe è stato il primo ministro della Francia dal 15 maggio 2017, quando il presidente Emmanuel Macron lo ha nominato tale dopo la vittoria alle elezioni presidenziali. Tra gli altri incarichi politici che ha intrapreso, ricordiamo la nomina a consigliere regionale nella circoscrizione dell’Alta Normandia dal 29 marzo 2004 al 18 marzo 2008, la nomina a sindaco di Le Havre dal 24 ottobre 2010 al 20 maggio 2017. È stato inoltre deputato dell’Assemblée Nationale dal 23 marzo 2012 al 20 maggio 2017.

[CREDIT PHOTO: FACEBOOK/EDOUARD PHILIPPE]